Hanne Van lent et Julien Wathelet remportent le Spike d'Or 2024. L'athlète bruxelloise devance Couckuyt et Nkansa. Wathelet surpasse Obasuyi et Verherstraeten.

La cérémonie des Spike d'Or 2024 a honoré les accomplissements exceptionnels de Hanne Van lent et Julien Wathelet lors de la soirée annuelle de l'athlétisme belge. Hanne Van lent, âgée de 25 ans, a décroché le prix d'honneur suprême en devançant Paulien Couckuyt et Delphine Nkansa au classement général. Du côté masculin, Julien Wathelet, 27 ans, a été choisi face à Michael Obasuyi et Simon Verherstraeten pour remporter la récompense équivalente.

Performance Record de Hanne Van lent

Les exploits de Hanne Van lent lors de cette saison ont constitué un socle solide pour sa victoire au Spike d'Or. Elle a obtenu la médaille de bronze sur 10 000 mètres lors des Championnats d'Europe à Birmingham. Ses prouesses sur la piste ont également été marquées par la mise à jour de trois records nationaux majeurs pour la Belgique. Elle a établi le nouveau record du 3 000 mètres à Monaco en 8 minutes 36 secondes et 14 centièmes.

Also read Le recyclage des déchets ménagers atteint 83 % en Belgique en 2024

Sur la piste de Louvain-la-Neuve, Hanne Van lent a établi un nouveau record du 10 000 mètres en 30 minutes 51 secondes et 18 centièmes. Elle a également dominé la distance sur route à Nice en 30 minutes 10 secondes. Son excellence a été reconnue internationalement lorsqu'elle a été élue Athlète européenne du mois d'octobre par European Athletics. Son temps de 1 heure 07 minutes et 39 secondes au semi-marathon de Valence le 25 octobre constitue le deuxième meilleur temps belge historique.

Réalisations Exceptionnelles de Julien Wathelet

Julien Wathelet a confirmé son statut de champion en remportant la médaille d'argent sur 800 mètres lors des Championnats du monde en salle à Torun en début de saison. Il a également participé à la finale de l'Ultimate Championship, une compétition inaugurale qui rassemble l'élite mondiale. Cette finale a démontré sa capacité à performer sur la scène internationale face aux meilleurs athlètes de sa génération.

Advertisement

Cette année exceptionnelle a tout de même été entachée d'un incident majeur pour Julien Wathelet. Il a dû annoncer son forfait pour les Championnats d'Europe à Birmingham en raison d'une blessure survenue de dernière minute. Malgré cette interruption forcée de sa saison, ses performances sur piste et en salle ont suffi à convaincre les votants du Spike d'Or masculin.

Distinctions Supplémentaires et Équipes de l'Année

La cérémonie a également distingué d'autres figures majeures du sport belge cette année. Léa Bayekula a remporté le trophée de l'athlète Paralympique de l'année, reconnaissant sa domination et ses succès dans les compétitions paralympiques internationales. Cette distinction met en lumière la progression constante des athlètes handisports au sein du podium national.

Le titre d'Espoir féminin a été attribué à Ilona Dhaenens pour ses promesses et ses performances récentes. Côté masculin, Ilyes Druez a reçu la même récompense d'Espoir, soulignant son potentiel futur dans la discipline. Ces deux jeunes talents représentent l'avenir prometteur de l'athlétisme belge dans les prochaines années.

Le Relais et l'Héritage du Spike d'Or

Le relais masculin 4x100 mètres, connu sous le nom de Belgian Falcons, a été désigné Équipe de l'année. Cette victoire d'équipe récompense la cohésion et la vitesse collective démontrées tout au long de la saison. Le prix fait écho aux précédents lauréats, Naomi Van den Broeck ayant remporté le Spike d'Or féminin l'an dernier.

Advertisement

Le Spike d'Or masculin de l'année précédente était détenu par Isaac Kimeli. La transition de ces titres illustre la rotation naturelle du talent au sommet de la hiérarchie athlétique belge. Les lauréats de 2024 ont marqué leur époque par des records personnels et nationaux, assurant leur place dans l'histoire sportive du pays.