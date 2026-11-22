L'ex-AR Alexandre Boucaut décortique la décision VAR lors du match RSC Anderlecht-Uccle. Il remet en cause la clarté des images et la logique arbitrale.

La controverse entourant l'attribution d'un penalty à Anderlecht lors du déplacement à Uccle ne cesse de faire débat dans le football belge. Alexandre Boucaut, ancien arbitre de référence, livre une analyse technique détaillée pour expliquer pourquoi cette décision reste injustifiable aux yeux de nombreux observateurs.

L'incident s'est produit dans les derniers instants du match entre l'Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht. Le VAR a validé un penalty après une intervention de Raja Necib sur la ligne de but. Cette intervention a suscité un tollé immédiat en raison de la qualité visuelle insuffisante permettant de distinguer l'impact réel du ballon.

Also read Marc Marquez proche du titre MotoGP au Portugal : Analyse des scénarios

Impossibilité technique de certifier une main

La qualité des images capturées par le système VAR était manifestement inadéquate pour trancher avec certitude. Les experts notent une zone blanche et trouble générée par le chevauchement de l'épaule et du ballon. Cette obscurité visuelle empêche toute certification à 100% qu'il s'agisse d'une main. L'épaule ne faisant pas partie de la zone de faute, la décision repose sur une hypothèse non prouvée.

Les analystes soulignent que l'image la plus nette montre un contact avec l'épaule. Pourtant, la pixelisation crée une ambiguïté visuelle majeure. Cette ambiguïté est exploitée par le système qui manque de clarté absolue. Il est donc impossible pour le VAR de justifier une telle intervention critique.

Advertisement

Rôle restreint du VAR selon la logique

Le VAR n'a pas initié la décision de penalty. L'arbitre sur le terrain a d'abord laissé le jeu se poursuivre. Il a appliqué le principe de l'avantage en considérant que l'action pouvait aboutir. Cette première décision a créé un cadre contraignant pour l'intervention ultérieure du VAR.

Une fois le coup de sifflet sifflé par l'arbitre central, il devient extrêmement difficile pour le VAR de revenir en arrière. La règle exige une preuve claire et évidente pour contredire une décision arrêtée. Le système VAR se retrouve donc dans l'impossibilité technique de contredire l'arbitre sans images nettes.

Le temps imparti pour cette vérification est également un facteur limitant. Le VAR dispose de quelques secondes pour analyser la situation. Ce laps de temps est insuffisant pour reconstituer une action complexe en haute définition. Cette contrainte temporelle renforce la légitimité de la décision initiale, même si elle semble erronée.

La main de Bentayeb et l'incohérence arbitrale

Avant le penalty controversé, une autre action a retenu l'attention. Un joueur d'Anderlecht, Bentayeb, a touché le ballon de la main. Alexandre Boucaut qualifie ce geste d'accidentel. Il regrette néanmoins l'absence de sifflet préventif pour arrêter le jeu.

La règle stipule qu'un but doit être annulé si un joueur marque après avoir touché le ballon de la main. Cette règle s'applique même si le contact est accidentel. Elle vise à préserver l'intégrité du jeu et à punir toute opportunité injuste. Un but marqué dans cette situation est systématiquement invalidé.

Advertisement

Cette règle ne s'applique pas au penalty. Cependant, elle illustre la complexité de l'analyse arbitrale. Un coup de sifflet préventif aurait évité la séquence problématique. L'absence de cette action préventive a ouvert la voie à la controverse actuelle. Les supporters et experts regrettent cette omission tactique.

Contradiction dans l'application du carton rouge

La logique de l'arbitre présente une contradiction flagrante. Si un défenseur utilise son bras pour empêcher un but, il encourt souvent un carton rouge. Cette sanction vise à punir intentionnellement le geste. L'exclusion est la conséquence logique d'une intervention volontaire.

L'arbitre a appliqué deux logiques contradictoires simultanément. Il a accordé le penalty sans exclure le joueur. Ce choix crée un précédent inquiétant pour la jurisprudence future. Soit le geste méritait une exclusion, soit il n'en méritait aucune. Les deux options sont mutuellement exclusives.

Cette incohérence alimente le débat sur la rigueur des décisions. La mauvaise qualité des images aggrave la situation. L'absence de sanction lourde remet en cause la sévérité du règlement. Le match continue d'alimenter les discussions techniques et tactiques dans la presse sportive. La nécessité d'une révision des protocoles apparaît urgente.