VASO réclame transparence sur la suspension des médecins spécialistes

La VASO exige un protocole clair pour la suspension des internes suite à l'affaire d'Anvers, soulignant les disparités de formation dans les hôpitaux flamands.

La VASO, l'association flamande des médecins spécialistes en formation, réclame l'instauration d'un plan d'action clair et transparent pour gérer les problèmes survenant durant les études médicales spécialisées. Cette demande intervient après le renvoi récent d'un jeune médecin d'Anvers de sa formation, un cas qui a révélé les failles dans les procédures actuelles. Le président de la VASO, Judith Brusselmans, souligne que la sécurité des patients et la qualité de l'apprentissage doivent être garanties par des protocoles objectifs.

Transparence des procédures de suspension

La VASO insiste sur la nécessité d'objectiver la procédure de suspension des études pour qu'elle soit compréhensible par tous les acteurs. Actuellement, bien qu'une procédure existe, elle manque de clarté dans son application concrète. Cette opacité crée une incertitude tant pour les internes que pour les institutions hospitalières lorsqu'un conflit ou une erreur grave survient. L'association travaille actuellement avec le département des Soins de Santé pour améliorer cette objectivité.

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Depuis 2017, sept formations médicales ont été interrompues en Flandre selon les chiffres du département. Ces statistiques montrent que bien que le mécanisme existe, il reste un événement exceptionnel qui nécessite une gestion rigoureuse. La VASO veut s'assurer que ces décisions ne soient plus perçues comme arbitraires mais basées sur des critères indiscutables.

Disparités de qualité entre les hôpitaux

Un constat majeur établi par l'association est l'existence de grandes variations dans la qualité de l'encadrement selon les établissements. Certains hôpitaux offrent un soutien solide aux internes, tandis que d'autres les laissent pratiquement sans guidance adéquate. Cette inégalité signifie que l'expérience de formation d'un médecin dépend largement de son lieu d'affectation plutôt que de normes uniformes.

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Judith Brusselmans note que la rotation annuelle ou biannuelle des internes entre différents sites n'atténue pas cette disparité. Au contraire, elle perpétue un système où la réussite professionnelle peut être compromise par le manque de structure dans certains centres. La VASO exige que la qualité de l'enseignement et le soutien psychologique soient uniformes, indépendamment du lieu d'exercice.

Visites et suivi des stages

La question de la surveillance des stages se pose également avec acuité. Les inspections actuelles sont jugées trop informelles et insuffisamment régulières pour garantir la qualité des apprentissages. La VASO propose que les lieux de stage fassent l'objet de visites systématiques pour vérifier la conformité des pratiques pédagogiques. Cela permettrait de sanctionner efficacement les endroits où la formation est négligée.

Renouvellement des contrats de travail

Les revendications de la VASO seront soumises lors de la révision du contrat de travail des internes prévue pour l'année prochaine. Cette occasion stratégique permettra d'intégrer des clauses concernant la qualité pédagogique, la libération de temps pour les activités formatives et la régularité des entretiens de feedback. L'objectif est de dépasser les simples dispositions théoriques pour imposer des standards pratiques dans tous les centres de formation.