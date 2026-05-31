Vaste coup de filet antidrogue à Bruxelles : 27 arrestations et saisies importantes

Une enquête ouverte en 2025 aboutit au démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants actif à Bruxelles. Vingt-sept personnes ont été interpellées, dix placées sous mandat, avec saisie d'armes, de drogue et d'importantes sommes d'argent.

Une vaste opération de police menée à Bruxelles a conduit à l'arrestation de vingt-sept personnes dans le cadre d'une enquête sur un important réseau de trafic de stupéfiants .

Parmi ces interpellations, dix individus ont été placés sous mandat d'arrêt, un suspect mineur a été transféré vers une Institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ), et une personne en séjour irrégulier a été incarcérée dans un centre fermé. Cette enquête, qui a débuté en 2025, a permis de mettre au jour une organisation criminelle structurée, active à plusieurs niveaux de la chaîne du trafic, depuis l'approvisionnement, le stockage, le conditionnement jusqu'à la distribution de drogues pour alimenter divers points de vente dans la région bruxelloise.

Les investigations se sont particulièrement concentrées sur les environs de la station de métro Saint-Guidon ainsi que sur le quartier du Peterbos, dans la commune d'Anderlecht, zones identifiées comme des foyers d'activité du réseau. Le démantèlement de ce réseau s'est avéré particulièrement complexe en raison de sa polyvalence et de son implication à chaque étape de la filière.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette opération ont abouti à la saisie de quantités substantielles de cannabis et de cocaïne, ainsi que de dizaines de milliers d'euros en espèces. Les forces de l'ordre ont également confisqué des armes, du matériel dédié au conditionnement des produits stupéfiants, des balances de précision, plusieurs véhicules utilisés dans le cadre du trafic, ainsi qu'un grand nombre de téléphones portables et de supports numériques.

Ces éléments matériels et numériques constituaient des preuves cruciales pour établir l'ampleur et le fonctionnement de l'organisation criminelle. Cette affaire illustre la persistance des réseaux de trafic de stupéfiants en milieu urbain et leur capacité à s'ancrer dans des quartiers spécifiques, avec des ramifications qui touchent à la fois la rue et des structures plus sophistiquées.

Les autorités judiciaires et policières soulignent l'importance de ces coups de filet pour désorganiser les filières et protéger les riverains des nuisances associées à ce type d'activités illicites. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels commanditaires, de reconstituer l'intégralité des flux financiers et de déterminer si des charges supplémentaires seront retenues contre les individus déjà interpellés. Les résultats de cette opération devraient permettre une meilleure compréhension des mécanismes du trafic dans la capitale et orienter de futures actions préventives ou répressives





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