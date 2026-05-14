Vastes productions clandestines de snacks à base de viande, transformées en frites belges, démantelées en France

Une enquête menée en Belgique a conduit les enquêteurs à un garage discret de Marpent, près de Maubeuge, où ils ont découvert un atelier illégal de transformation alimentaire. Des centaines de kilos de viande ont été saisis, ainsi que plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide.

Ce sont nos confrères de La Voix du Nord qui l'annoncent, une vaste fabrication clandestine de snacks à base de viande destinés à des friteries belges a été démantelée dans le nord de la France par la brigade des recherches de la gendarmerie d'Avesnes-sur-Helpe.

L'enquête, amorcée après des contrôles sanitaires menés en Belgique, a conduit les enquêteurs jusqu'à un garage discret de Marpent, près de Maubeuge, de l'autre côté de la frontière. À l'intérieur, les gendarmes ont découvert un véritable atelier illégal de transformation alimentaire. Aux milieux des hachoirs et couteaux, de la viande stockée dans des conditions jugées insalubres, ainsi que plusieurs personnes travaillant sans être déclarées. Les fricadelles, mexicains, merguez et autres préparations étaient ensuite écoulés chez nous.

Toujours selon La Voix du Nord, des centaines de kilos de viande ont été saisis, de même que plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide. Deux ressortissants belges ont été interpellés et placés sous contrôle judiciaire. À ce stade de l'enquête, aucun établissement français ne serait impliqué dans les commandes de cette viande transformée clandestinement.

Si la recette exacte de la fricadelle relève depuis longtemps de la légende urbaine et des plaisanteries populaires, les enquêteurs semblent avoir estimé que, cette fois, le 'folklore' était allé un peu trop loin





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