À Molenbeek, Marie-Grâce et Arthur peinent à vendre leur bien à 250.000 €. L'agent Hélène propose une stratégie audacieuse face au PEB G et aux 400 euros de charges mensuelles pour relancer les acheteurs.

Marie-Grâce et Arthur, un couple de Bruxellois âgé de 38 ans et parents de deux enfants, traversent une crise immobilière majeure à Molenbeek-Saint-Jean. Malgré leurs efforts pour liquider un bien immobilier, la vente stagne complètement face à des obstacles financiers et techniques qui repoussent systématiquement les candidats acquéreurs.

Un PEB G qui effraie les acheteurs potentiels

L'appartement de 89 mètres carrés, situé à Molenbeek-Saint-Jean, présente un certificat de performance énergétique classé en catégorie PEB G. Cette classification énergétique déficiente constitue un frein majeur pour les acheteurs modernes soucieux de leurs dépenses futures. Le bien, qui comprend deux chambres, une salle de bains, une cuisine ouverte et un garage, a perdu son locataire du jour au lendemain sans préavis, obligeant Marie-Grâce et Arthur à assumer seuls les charges financières liées à cette propriété.

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Le couple, marié depuis trois ans et propriétaire d'une maison individuelle, se retrouve désormais avec deux crédits immobiliers simultanés. Ils doivent payer le crédit de leur nouvelle maison, le crédit relatif à l'appartement de Molenbeek et les charges associées. Cette double pression financière rend la vente de l'appartement urgent pour stabiliser leur situation budgétaire. Le couple espérait initialement obtenir la somme de 250.000 euros pour ce bien, mais la réalité du marché commence à faire mal.

Des charges cachées et un précompte immobilier alourdis

Outre la mauvaise performance énergétique, un autre élément dissuadait les acheteurs : le montant exorbitant des charges de copropriété. Hélène, l'agente immobilière chargée du dossier, a identifié des charges ordinaires avoisinant les 250 euros par mois. S'y ajoutent des appels de fonds supérieurs à 200 euros destinés aux travaux futurs de la copropriété. Ce cumul porte le total des charges mensuelles à plus de 400 euros, un chiffre qui effraie potentiellement les acquéreurs.

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À ces frais de fonctionnement s'ajoute un précompte immobilier annuel s'élevant à 1.700 euros. Cette taxe foncière supplémentaire, bien que courante dans certaines communes, atteint un niveau jugé hallucinant par les propriétaires pour un bien situé à Molenbeek. Ces coûts de possession élevés, combinés au PEB G, créent une barrière financière importante qui explique l'absence d'offres concrètes malgré de nombreuses visites organisées.

Stratégie radicale : le prix d'appel à 195.000 euros

Face à l'échec de la mise en vente initiale, Hélène propose une nouvelle stratégie commerciale audacieuse pour relancer l'intérêt du marché. Elle recommande de remplacer le prix affiché de 245.000 euros, réduit précédemment depuis l'offre initiale de 250.000 euros, par un prix d'appel fixé à 195.000 euros. Cette approche vise à utiliser la formule " faire offre à partir de ", permettant au bien d'apparaître dans les filtres de recherche des acheteurs limitant leur budget à 200.000 euros.

L'objectif de cette manœuvre est de maximiser la visibilité de l'annonce auprès d'un public beaucoup plus large. Une fois le flux de visiteurs accru, une journée portes ouvertes sera organisée pour créer une dynamique de concurrence entre les acquéreurs potentiels. Hélène rassure le couple en précisant que ce prix d'appel ne les lie pas à une vente automatique. L'idée est d'attirer du monde, de susciter l'émotion, et d'espérer que les offres finales montent vers un prix plus avantageux que le point de départ.

Réactions du couple et prochaines étapes de la vente

Cette proposition suscite un mélange de déception et d'espoir chez les propriétaires. Arthur exprime un vif choc, déclarant qu'il n'aurait jamais imaginé que vendre un bien rénové puisse poser un tel problème. La déception est également presente chez Marie-Grâce, bien qu'elle accepte l'expérience avec la devise " qui tente rien n'a rien ". Elle espère secrètement que le coup de cœur d'un acquéreur lui permettra de dépasser ce prix plancher.

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Le couple a finalement accepté de tenter cette nouvelle approche pour sortir de l'impasse financière. Ils devront patienter jusqu'au dimanche 22 novembre à 18h pour suivre l'évolution de cette vente difficile. L'émission " Je vends ma maison ", présentée par Sophie Pendeville sur RTL tvi, diffusera cet épisode. Le public pourra également suivre le résultat de cette stratégie atypique en streaming via la plateforme dédiée.