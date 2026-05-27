Ventes de climatiseurs en hausse de 17 % : attention à la facture d'électricité

Les ventes de climatiseurs augmentent fortement en Belgique face aux canicules, mais cela pèse sur les factures d'électricité. Conseils pour choisir et utiliser ces appareils de manière responsable.

Les ventes de climatiseurs explosent en Belgique. Selon les dernières statistiques, elles ont augmenté de 17 % en un an, un phénomène qui s'accélère avec les vagues de chaleur répétées.

De plus en plus de ménages, confrontés à des températures caniculaires, choisissent d'installer un appareil de climatisation pour rendre leur intérieur vivable. Mais cette tendance a un coût, non seulement à l'achat mais aussi sur la facture d'électricité. Les experts mettent en garde : l'utilisation intensive de ces appareils peut entraîner une hausse significative de la consommation énergétique, surtout si l'on en possède plusieurs. Un reportage de Cathline Delvaux et Michaël Harvie nous plonge au cœur de ce phénomène.

Les raisons de cet engouement sont multiples. D'abord, les étés de plus en plus chauds poussent les citoyens à chercher des solutions de rafraîchissement efficaces. Ensuite, les prix des climatiseurs ont baissé, rendant l'investissement plus accessible.

Cependant, les associations de consommateurs rappellent qu'il est important de bien choisir son appareil et de l'utiliser à bon escient pour éviter les mauvaises surprises. Par exemple, un climatiseur mobile consomme en moyenne 1 500 watts par heure, ce qui peut faire grimper la facture annuelle de plusieurs centaines d'euros.

De plus, l'impact environnemental est non négligeable, car ces appareils rejettent de la chaleur à l'extérieur et contribuent à l'effet d'îlot de chaleur urbain. Face à cette situation, les autorités recommandent de privilégier des alternatives moins énergivores, comme les ventilateurs, les stores ou l'isolation thermique. Certaines communes proposent même des primes pour l'installation de systèmes de refroidissement passifs. Mais pour beaucoup, la climatisation reste la solution la plus rapide et la plus efficace pour faire face aux fortes chaleurs.

Le débat est donc ouvert entre confort immédiat et responsabilité énergétique. En attendant, les ventes continuent de grimper, et les installateurs ne parviennent pas à suivre la demande. Les experts prévoient que cette tendance se poursuivra tant que les épisodes de chaleur extrême se multiplieront, un phénomène lié au changement climatique. Dans ce contexte, il est essentiel que les consommateurs soient bien informés.

Des guides existent pour choisir le bon appareil, calculer la puissance nécessaire et optimiser son utilisation. Par exemple, il est conseillé de régler le thermostat à 26°C plutôt qu'à 20°C, ce qui permet d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie. De même, il faut éviter de laisser la climatisation fonctionner dans une pièce vide.

Les pouvoirs publics, de leur côté, réfléchissent à des mesures pour encadrer cette explosion des ventes, comme l'obligation d'un diagnostic énergétique avant installation ou l'interdiction des modèles les plus énergivores. Seule certitude : la climatisation est devenue un enjeu majeur de société, entre adaptation au réchauffement et impératif de sobriété énergétique





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