Verbrugghe: Vingegaard le favori, mais des jeunes coureurs peuvent rivaliser

Rik Verbrugghe a remporté le prologue de la Flèche wallonne en 2001 avant de disputer le Giro, où il a signé un exploit monumental. Il a également ajouté deux autres bouquets sur les routes du Giro en 2002 et 2006. Le Giro, tour d'Italie, est souvent considéré comme le plus dur du grand tour, avec un relief et des côtes raides et longues. Jonas Vingegaard est le favori pour remporter le Giro, mais quelques jeunes coureurs comme Giulio Pellizzari et Jai Hindley peuvent rivaliser avec lui. Les Belges, avec 16 coureurs, offriront une délégation importante, avec des objectifs secondaires comme des victoires d'étape. Arnaud De Lie, malade avant le Giro, peut encore chercher une victoire, tout comme Lennert Van Eetvelt, qui a une chance de gagner une étape.

En 2001, Rik Verbrugghe a marqué les esprits en remportant le prologue de la Flèche wallonne, disputé sur le Mur de Huy, avant de disputer le Giro .

Il a signé un exploit monumental dès le début de la course, bouclant les 7,6 kilomètres en 8 minutes et neuf secondes, avec une moyenne hallucinante de 58,874 km/h. Son record de prologue le plus rapide de l'histoire a duré 25 ans malgré les évolutions technologiques. Après cette victoire, Verbrugghe a ajouté deux autres bouquets sur les routes du Giro en 2002 et 2006.

Le Giro, tour d'Italie, est souvent considéré comme le plus dur du grand tour, avec un relief et des côtes raides et longues. Jonas Vingegaard est le favori pour remporter le Giro, mais quelques jeunes coureurs comme Giulio Pellizzari et Jai Hindley peuvent rivaliser avec lui. Les Belges, avec 16 coureurs, offriront une délégation importante, avec des objectifs secondaires comme des victoires d'étape.

Arnaud De Lie, malade avant le Giro, peut encore chercher une victoire, tout comme Lennert Van Eetvelt, qui a une chance de gagner une étape. Verbrugghe a également évoqué la forme de Van Eetvelt et De Lie, en particulier en montagne et sur ce Giro de manière générale





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