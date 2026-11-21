Een jury heeft een 30-jarige man schuldig bevonden aan brandstichting voor de destructieve Palisades-brand in Californië, die 12 doden eiste. Hij riskiert 40 jaar gevangenisstraf na een hernieuwde procedure.

Een federale jury in Los Angeles heeft eind juni een 30-jarige man schuldig bevonden aan brandstichting, de directe oorzaak van de dodelijke Palisades-brand. Deze verwoestende vuurzee in de wijk Pacific Palisades veroorzaakte onvoorstelbare schade en eiste het leven van twaalf mensen. De man werd vorige maand, na een tweede proces, definitief veroordeeld voor zijn rol in deze ramp.

Hergriep van het proces en nieuwe beschuldigingen

Het eerste rechtsproces tegen de verdachte eindigde eerder dit jaar in een vastgelopen jury, wat leidde tot het nietigverklaren van de zaak door de rechter. De federale aanklagers besloten daarop een nieuwe aanklacht in te dienen, met als doel alle juryleden over te tuigen van de guilt. De aanklagers betogen dat de man op 1 januari 2025 struikgewas in brand heeft gestoken met een aansteker.

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Het vuur leek aanvankelijk geblust door de brandweer, maar resten smeulden ondergronds verder. Bij harde wind op 7 januari 2025 laaide het vuur opnieuw op en verspreidde het zich razendsnel door de hele wijk. De brand was pas na 24 dagen volledig onder controle, maar had intussen duizenden woningen beschadigd of verwoest.

Verdediging en bewijslast tegen de verdachte

De advocaat van de verdachte, Steve Haney, voerde tijdens de verdediging aan dat er geen concreet bewijs was voor brandstichting. Hij suggereerde dat het onzeker was of de verdachte de enige was in de buurt op het moment van uitbraak. Haney wees ook op mogelijke alternatieve oorzaken, zoals vuurwerk op oudejaarsavond, waarbij meerdere getuigen, waaronder buurtbewoners en een brandweerman, een harde knal hoorden komen vanuit de heuvels.

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Tegenover deze getuigenverklaringen stelden de aanklagers dat er op duizenden video-opnamen van die avond geen vuurwerk zichtbaar was boven de heuvel. Brandonderzoekers sloten vuurwerk uit als oorzaak. De juridische strategie richtte zich sterk op forensisch bewijsmateriaal dat de verdachte linkte aan de startlocatie.

Techneutisch en digitaal bewijsmateriaal

De aanklagers presenteerden foto's waarop de auto van de verdachte geparkeerd stond aan de voet van een wandelpad. Dit pad leidde rechtstreeks naar de locatie waar de brand ontstond. Daarnaast wezen gegevens van gsm-masten op zijn aanwezigheid en verplaatsingen in de heuvelregio op het kritieke moment. Deze digitale voetafdruk was cruciaal voor de overtuiging van de jury.

Voorts demonstreerden de aanklagers hoe brandonderzoekers vaststelden dat de Palisades-brand voortkwam uit het oorspronkelijke vuur dat de man had aangestoken. Getuigenverklaringen en sms-berichten aan zijn toenmalige vriendin toonden aan dat de man zich in de uren voorafgaand aan de brand grillig en boos gedroeg.

Consequenties en impact op de gemeenschap

De Palisades-brand is de geschiedenisboeken ingegaan als een van de meest destructieve branden in de geschiedenis van Los Angeles. De totale schade wordt geschat op 129 miljard euro. Hele woonwijken in Los Angeles en Malibu werden in de as gelegd. De brand trof niet alleen burgers, maar ook beroemdheden zoals Paris Hilton, Adam Brody en Billy Crystal, waarvan de huizen in vlammen opgingen.

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De verdachte reageerde nauwelijks zichtbaar op het vonnis, volgens Amerikaanse media. Voordat hij de rechtszaal verliet, omhelsde hij zijn advocaten. Hij kan nu 40 jaar celstraf krijgen. De veroordeling markeert een einde aan een langdurige jurid strijd die diepe wonden sloeg in de getroffen gemeenschap.