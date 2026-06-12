Verdict attendu dans le procès du drame de carnaval de Strépy

Le jury du procès d'assises concernant l'accident de la route survenu lors du carnaval de Strépy le 20 mars 2022, qui a fait sept morts, rendra son verdict. Paolo Falzone et Antonino font face à la justice.

Le jury du procès d'assises lié au drame du carnaval de Strépy, survenu le 20 mars 2022, rendra son verdict ce vendredi matin. Il doit se prononcer sur la culpabilité de Paolo Falzone, conducteur de la BMW impliquée, et d'Antonino, son passager.

Les parties civiles commencent à arriver à la salle d'audience, où notre journaliste Sara Salamone est en direct pour bel RTL. L'audience, très attendue, débutera dans quelques heures. Les portes de la salle doivent ouvrir vers 10h et les proches des victimes font leur entrée. Le parquet du Hainaut avait indiqué jeudi que le verdict serait rendu à 11 heures.

Les faits remontent au 20 mars 2022, lorsque Paolo Falzone avait traversé une zone urbanisée au volant de sa BMW à 174 km/h avant de percuter un groupe de carnavaliers. Ce drame avait fait sept morts et de nombreux blessés. Le jury doit maintenant décider de la culpabilité des accusés. Paolo Falzone est poursuivi pour sept meurtres, dont un avec préméditation concernant le gille Frédéric D'Andrea, ainsi que pour 81 tentatives de meurtre.

Antonino Falzone, qui se trouvait à bord du véhicule, est jugé pour non-assistance à personne en danger. Pour parvenir à sa décision, le jury a dû répondre à plus de 300 questions, avec l'aide des magistrats professionnels. Si les accusés sont reconnus coupables, une nouvelle phase du procès s'ouvrira pour déterminer les peines. Le jury devra alors délibérer une nouvelle fois, cette fois aux côtés de la cour.

Concernant Paolo Falzone, plusieurs scénarios sont possibles. Si les faits sont requalifiés en homicide involontaire lié à un accident de la route, il risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. S'il est reconnu coupable d'homicide volontaire sans préméditation, la peine peut aller jusqu'à 30 ans de prison.

Enfin, si la préméditation est retenue et que les faits sont qualifiés d'assassinat, Paolo Falzone risque la réclusion à perpétuité





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