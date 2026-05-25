De Verenigde Staten en Iran evolueren naar een raamwerkakkoord over de Straat van Hormuz, een strategische zeestraat die cruciaal is voor het wereldwijde olietransport. Iran wil enkel praten over zijn nucleaire programma en verrijkt uranium in ruil voor onmiddellijke sanctieverlichting en de vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden. Beide landen krijgen daarna twee maanden om tot een definitief akkoord te komen.

Beide landen krijgen daarna twee maanden om tot een definitief akkoord te komen. De moeilijkheid zit in de details, vooral over de controle over de zeestraat en het nucleaire programma. Volgens sommige Amerikaanse bronnen zou Iran bereid zijn hoogverrijkt uranium op te geven, maar Iraanse staatsbronnen ontkennen dat. De precieze afspraken daarover zullen bepalen of dit een echte doorbraak wordt





VS, Israël en Iran: spanningen blijven oplopenDe spanningen tussen de VS, Israël en Iran blijven oplopen, hoewel er een broos staakt-het-vuren is afgesproken. Onderhandelaars denken dat ze dicht bij een akkoord zijn om het staakt-het-vuren te verlengen en een kader te scheppen voor gesprekken over het Iraanse nucleaire programma.

US-Israëlische aanvallen op Iran, Libanon en Iranse executies: de laatste ontwikkelingenDe afgelopen dagen zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van internationale politiek. De Verenigde Staten en Israël hebben aanvallen op Iran uitgevoerd, terwijl Iran luchtaanvallen uitvoerde in de Golfregio. Ook Israël en Libanon hebben een staakt-het-vuren afgesproken en verlengd tot 15 mei met 45 dagen. Daarnaast zijn er berichten over een mogelijke overeenkomst tussen de VS en Iran, waarbij het Iraanse nucleaire programma en de heropening van de Straat van Hormuz worden besproken. Verder zijn er berichten over executies in Iran en een geënterde olietanker in de Golf van Oman. Deze ontwikkelingen zijn allemaal in het nieuws en volgen we in onze liveblog.

Russische president Poetin en Oekraïense president Zelensky over Oekraïne-oorlogDe Russische president Poetin heeft verklaard dat er 'een einde aan deze kwestie komt' en dat hij open staat voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky als er een langdurig vredesakkoord is. Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones, waarbij er zeker 1 dood en 13 gewonden gevallen zijn. De Oekraïense luchtmacht en de Verenigde Staten waarschuwden gisteren voor een mogelijke aanval met een Oresjnik-raket. De Russische autoriteiten melden dat vannacht 4 doden en een veertigtal gewonden zijn gevallen bij een Oekraïense drone-aanval op een universiteit in Loehansk. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft veroordeeld elke aanval op burgers en burgerinfrastructuur. België staat volledig achter de Baltische staten tegen de Russische beschuldigingen van meewerken tot droneaanvallen tegen Russisch grondgebied.

United States and Israel attack Iran; tensions escalate between the U.S. and IranThe United States and Israel launched airstrikes on Iran on February 28, and Iran responded with attacks throughout the Gulf region. Tensions between the two countries are rising. Also, Israel and Lebanon have agreed to an extension of their ceasefire to May 15 with a duration of 45 days.

