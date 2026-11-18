La ministre belge Annelies Verlinden refuse de démissionner malgré l'enquête du parquet sur l'affaire i-Police. Elle défend l'indépendance judiciaire face aux critiques de l'opposition en commission parlementaire.

La ministre belge de la Justice, Annelies Verlinden, du parti CD&V, a fermement refusé de démissionner de ses fonctions alors que le Parquet général de Bruxelles mène une enquête officielle sur son rôle présumé dans l'affaire du projet informatique de la police, connu sous le nom d'i-Police. Cette position inébranlable a été réaffirmée avec force lors d'une session de la commission parlementaire de la Justice, confrontant la ministre à des interrogations acerbes et persistantes de la part des groupes de l'opposition parlementaire.

Défense de l'indépendance judiciaire

Annelies Verlinden a déclaré que la procédure actuelle constitue une application stricte et légitime de la loi de 1988 concernant l'immunité et les enquêtes ministérielles. Selon la ministre, le fait que le procureur général de Bruxelles ait été contraint d'ouvrir cette investigation démontre précisément l'indépendance fondamentale de l'autorité judiciaire belge face au pouvoir exécutif. Elle a insisté sur le principe constitutionnel selon lequel le simple lancement d'une enquête pénale ne saurait, en soi, justifier la démission immédiate d'un ministre en exercice.

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La logique juridique invoquée par la ministre souligne qu'une démission automatique transformerait la présomption d'innocence en une peine préventive. Si chaque ouverture d'enquête entraînait systématiquement la chute d'un membre du gouvernement, la stabilité institutionnelle serait gravement compromise. Verlinden a affirmé avoir une confiance totale dans le bon déroulement de la procédure judiciaire et n'exprimé aucune crainte quant à son avenir politique ou juridique immédiat.

Position face aux investigations et au dossier i-Police

L'enquête du Parquet général de Bruxelles a également visé, dans un premier temps, le porte-parole de la ministre, tout comme celui du Parquet, créant une tension médiatique et politique accrue. Annelies Verlinden a maintenu qu'elle ignore toujours le contenu précis des accusations potentielles formulées à son encontre. Elle a déclaré ne pas savoir si des faits précis lui sont reprochés personnellement, affirmant que la transparence et la recherche de la vérité restent ses priorités absolues dans cette affaire complexe.

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La ministre a cité Shakespeare pour illustrer sa philosophie face aux critiques : " La vérité est la vérité jusqu'au bout du compte ". Elle a expliqué que quiconque connaît la vérité n'a pas besoin d'avoir peur de la révéler ou de la subir. Cette référence culturelle vise à souligner sa volonté de coopérer pleinement avec la justice tout en rejetant l'idée que sa fonction soit devenue intenable par la simple existence d'une procédure judiciaire en cours.

Réactions violentes de l'opposition parlementaire

Les députés Matti Vandemaele du parti Groen et Matti Vandemaele du parti Vlaams Belang ont interrogé la ministre sur la viabilité politique de sa fonction. Vandemaele (Groen) a questionné la volonté de la ministre de rester au pouvoir, soulignant le manque de garanties visibles contre une ingérence entre son cabinet et le pouvoir judiciaire. Il a critiqué le manque de réponses directes fournies par la ministre, estimant que la situation exigeait plus de clarté et de responsabilité politique immédiate.

Franky Demon, du parti CD&V, allié gouvernemental, a qualifié la situation d'" attaque sans précédent " contre la ministre de la Justice, mettant en doute la source des nombreuses informations filtrées. Cependant, l'opposition a maintenu sa pression. Alexander Van Hoecke (Vlaams Belang) a prédit une nouvelle confrontation parlementaire dans deux ou trois semaines, accusant la ministre de traiter le parlement avec mépris. Greet Daems (PVDA) a remis en cause l'horaire hiérarchique entre la ministre et le procureur général, tandis qu'Arthur Orlians (Anders) a dénoncé le manque de transparence persistant malgré les promesses faites précédemment.

Implications concrètes et prochaines étapes politiques

Annelies Verlinden a affirmé pouvoir continuer à exercer ses responsabilités ministérielles habituelles, citant les diverses initiatives prises ces derniers mois pour résoudre les problèmes structurels du secteur de la Justice en Belgique. Elle a souligné qu'elle n'a jamais évité les questions parlementaires relatives à ce dossier et qu'elle assume pleinement sa charge exécutive. Cette posture vise à rassurer les administrés et le personnel judiciaire sur la continuité du service public malgré les turbulences politiques.

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La commission de la Justice restera le lieu central des prochaines auditions, où la ministre devra likely faire face à de nouvelles demandes de précisions sur l'état d'avancement de l'enquête du Parquet général. Les partis d'opposition ont indiqué qu'ils ne cèderaient pas tant que des éléments concrets et une transparence totale ne seraient pas obtenus, maintenant ainsi une pression constante sur le ministère de la Justice belge pour clarifier le rôle de son dirigeant dans l'affaire i-Police.