Véronic DiCaire revient en Belgique avec Enchantée. Elle présente sa propre voix à Liège, Charleroi et Bruxelles après des années d'imitations.

Véronic DiCaire prépare activement la tournée belge de son nouveau spectacle intitulé Enchantée. La célèbre imitatrice belge effectuera une série de représentations durant le mois de décembre dans plusieurs villes importantes. Les dates incluent des escales à Liège, Charleroi, Marche-en-Famenne, Bruxelles et Malmedy. Cette programmation marque un tournant significatif dans sa carrière artistique actuelle.

Une voix authentique après un blocage créatif

Véronic DiCaire intègre pour la première fois son chant personnel au micro de Sandrine Dans. Elle utilise cette occasion pour présenter un spectacle bilan suite à ses nombreuses années passées à Las Vegas. Elle a également rempli de longues périodes en tant que première partie de Céline Dion à travers le monde. Véronic DiCaire a annoncé qu'elle atteindra ses cinquante ans cette année. Elle explique avoir souhaité ajouter sa propre voix à son répertoire d'imitations.

Also read Entretien par WhatsApp, disparition des CV : comment l’IA modifie le recrutement en Belgique

L'artiste raconte qu'elle s'est sentie perdue au début de sa carrière d'imitatrice. Elle a eu l'impression de ne plus être capable de retrouver sa voix naturelle. Sa professeure de chant lui a strictement interdit de faire des imitations pendant un mois. Cette directive visait à la reconnecter avec sa voix mère. Le professeur lui a averti que perdre sa voix naturelle serait très difficile pour elle.

Programme détaillé des dates et des salles belges

Le public peut découvrir la véritable voix de Véronic DiCaire sur scène très prochainement. Elle se produira au Forum de Liège les premier et deux décembre. Le Dôme de Charleroi accueillera la prestation le cinq décembre. Le WEX de Marche-en-Famenne sera le lieu du spectacle le six décembre.

Advertisement

La tournée continue à Bruxelles avec une date au Forest National le quinze décembre. Enfin, la Scène de Malmedy accueillera la dernière date le dix-sept décembre. Chaque venue offre une opportunité unique pour entendre le côté chant de l'artiste belge.

Hommages et souvenirs musicaux intégrés au spectacle

Le nouveau programme inclut des éléments personnels et historiques de la carrière de l'artiste. Véronic DiCaire partage ses méthodes de travail pour perfectionner ses imitations. Elle évoque également ses souvenirs marquants, comme sa participation au Télévie de 2012. Le spectacle contient un hommage spécifique à une grande chanteuse belge aujourd'hui décédée.

Ces détails sont approfondis dans un podcast complet disponible pour les fans. L'artiste utilise ce format pour expliquer la structure de son nouveau travail. Elle met en avant la transition entre ses talents d'imitation et son talent musical. Cette évolution montre une maturité artistique après des décennies de spectacles internationaux.

Impact sur le public et prochaines étapes

Cette tournée belge représente une étape charnière pour Véronic DiCaire. Elle permet au public francophone de voir une facette moins connue de l'artiste. Les billets sont disponibles pour chaque ville mentionnée dans le calendrier. La réaction du public attendra les premières dates en décembre pour être confirmée.

Advertisement

Les organisateurs s'attendent à une forte demande pour les salles de Liège et de Charleroi. Le Forest National à Bruxelles devrait également enregistrer un taux de remplissage élevé. Cette série de concerts confirme le statut durable de Véronic DiCaire dans le paysage culturel belge.