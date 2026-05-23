Véronique Sanson, 77 ans, hospitalisée d'urgence par une infection respiratoire aiguë

La chanteuse et autrice Véronique Sanson, âgée de 77 ans, a été hospitalisée d'urgence « pour une infection respiratoire aiguë » entraînant l'annulation de son concert samedi au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne. Elle souffrait d'une maladie cardiaque, s'informant d'une infection respiratoire aiguë, selon l'AFP.

Hospitalisée d'urgence à 77 ans, Véronique Sanson a dû annuler le coup d'envoi de sa tournée d'été. Fragilisée par des soucis de santé récurrents, l'icône de la chanson française souffre d'une infection respiratoire aiguë, nous apprend l'AFP.

La chanteuse Véronique Sanson, 77 ans, a été hospitalisée d'urgence 'pour une infection respiratoire aiguë' entraînant l'annulation de son concert samedi au festival Art Rock à Saint-Brieuc en Bretagne, a appris l'AFP samedi auprès du service de presse de l'artiste. La chanteuse devait débuter samedi sa tournée des festivals d'été.

Les autres dates de concerts à Hauterives, Albi, Vence, Surgères et Orange, en juin et juillet, sont maintenues, selon le communiqué de l'agence 96B. Soignée avec succès pour un cancer de l'amygdale en 2018, la chanteuse, autrice et compositrice avait confié en septembre 2025 à l'émission Sept à huit diffusée sur TF1 avoir de plus en plus de problèmes de santé.

'J'ai mal partout, j'ai de l'arthrose dans les mains, de l'arthrite et ça me fait mal quand je joue du piano' et 'ce n'est pas fait pour s'arranger', avait-elle expliqué. Hospitalisée pour une pneumonie en avril 2024, Véronique Sanson avait ainsi dû annuler un concert au Zénith de Nantes.

L'artiste, qui a bercé des générations par son vibrato rauque sans égal dès les années 1970, une époque où les femmes autrices-compositrices-interprètes étaient peu nombreuses, a sonné la fin des yéyés avec son premier album 'Amoureuse', alors qu'elle avait 22 ans. Dans le sillage de la révolution menée par les Beatles, elle a fait résonner le français comme de la pop anglo-saxonne, grâce à son phrasé unique et ses envolées au piano





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