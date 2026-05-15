Verontwaardiging over mishandeling van biseksueel jongetje in Turnhout en oproep tot actie

De LGBTQIA+-vereniging G!F Kempen reageert op beelden waarop een 14-jarige jongen mishandeld wordt door leeftijdsgenoten omdat hij biseksueel is. Ze wijzen op het bestaan van holebi- en transfobie in de Kempen en roepen tot actie tegen zinloos geweld.

De LGBTQIA+-vereniging G! F Kempen reageert verontwaardigd op de beelden waarop een 14-jarige jongen in Turnhout mishandeld wordt door leeftijdsgenoten omdat hij biseksueel is.

'Het is 2026: hoe is dit nog steeds mogelijk? ', klinkt het bij de vereniging. Zondag staat toevallig een protest gepland tegen zinloos geweld in Turnhout, naar aanleiding van IDAHOT, de Internationale dag tegen homo- en transfobie. Volgens de vereniging tonen de feiten aan dat holebi- en transfobie ook in de Kempen nog altijd een probleem zijn.

Toen we vorig jaar startten met deze vereniging, kregen we vaak reacties als: 'Het is 2025, zo'n vereniging is toch niet meer nodig?

', vertelt Afra Kortram van G! F Kempen. Maar helaas is bij deze het tegendeel bewezen. Elke keer als ik dit soort dingen zie, schrik ik daarvan.

Het is 2026: hoe is dit nog steeds mogelijk? Afgelopen week doken die schokkende beelden op op sociale media. Maro, een jongen uit Kasterlee, werd vorige week vrijdag hard aangepakt door een grote groep leeftijdsgenoten. Het parket van Antwerpen is een onderzoek opgestart.

Op het programma staan onder meer speeches, een queer-stadswandeling, een theatervoorstelling en infostanden van organisaties die opkomen voor LGBTQIA+-rechten. Volgens Kortram krijgt die dag nu een extra betekenis. Het toont dat een dag als zondag nog steeds nodig is. Alle vormen van geweld zouden vandaag eigenlijk niet meer mogen gebeuren.

De stad Turnhout gaat zondag op 3 plaatsen de regenboogvlag hijsen: aan het stadhuis, De Warande en de Blairon-site aan het stadskantoor. G! F Kempen organiseert allerlei publieke acties, maar ook activiteiten waar LGBTQIA+-personen zich veilig kunnen voelen. Wij bieden safe spaces aan waar iedereen zichzelf kan zijn.

Maar omdat er nog altijd dingen gebeuren, trekken we vaak samen op uitstap: naar de Pride, de cinema of culturele activiteiten. We gaan altijd bewust in groep en we gaan naar plekken die veilig zijn voor onze groep





Protest Turnhout LGBTQIA+-Rechten Protest Turnhout Holebi- En Transfobie Zinloos Geweld

Hausse des signalements de discriminations et violences contre les personnes LGBTQIA+ en BelgiqueL’Unia a reçu 311 signalements de discriminations et de violences contre les personnes LGBTQIA+ en 2025, dont la moitié a débouché sur des dossiers judiciaires, principalement des crimes de haine. Le même institut a enregistré 94 cas de discrimination envers les personnes trans, non binaires et intersexes et 454 signalements de discours transphobes, considérés comme la partie visible d’un problème beaucoup plus vaste. Les organisations alertent sur un climat hostile alimenté par des mouvements conservateurs et appellent les pouvoirs publics à mettre en place des formations anti‑discrimination dès le plus jeune âge.

Turnhout: 14-jarige jongen mishandeld door leeftijdsgenoten vanwege biseksuele geaardheidIn Turnhout heeft een 14-jarige jongen hard aangepakt door een grote groep leeftijdsgenoten, omdat hij biseksueel is. Hij kreeg klappen en kniestoten tegen het hoofd. Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak.

Une question de santé et d'inclusion pour les personnes LGBTQIA+Prisme, la plateforme qui rassemble et représente les associations wallonnes œuvrant pour les droits et le bien-être des personnes LGBTQIA+, s'interroge sur la place accordée aux personnes LGBTQIA+ dans l'accès aux soins. Basé sur les études sur la santé des personnes LGBTQIA+ qui se multiplient ces dernières années, Prisme constate que les patients LGBTQIA+ présentent un niveau de santé physique et mental inférieur à la population générale. Selon l'analyse de Prisme, seules 5% des personnes interrogées déclarent se sentir 'toujours' en sécurité lors des consultations. Prisme pointe des situations impliquant des propos déplacés, du mégenrage, des formes d'invisibilisation et de curiosité intrusive et des cas de refus de soins. Prisme pointe également l'inadéquation de la prise en soin des personnes LGBTQIA+ par de nombreux praticiens qui ignorent tout des vulnérabilités propres à ce public. Par ailleurs, 86% des professionnels interrogés dans l'étude Prisme estiment que le système de sécurité sociale ne couvre pas correctement les soins spécifiques aux personnes LGBTQIA+.

