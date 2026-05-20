De oprichter van Mango , Isak Andic, had voor zijn dood ruzie met zijn oudste zoon Jonathan over een erfenis. Deze erfenis vormt nu mogelijk de reden voor deze val en zijn dood.

Miljardair Isak Andic maakte op zaterdag 24 december 2024 een wandeling met zijn zoon Jonathan in een natuurreservaat in de buurt van Barcelona en maakte een fatale val, 100 meter naar beneden na 1,5 jaar van het leven. Speurders vermoeden dat Jonathan er mogelijk voor iets tussenzit. Miljardair Isak Andic maakte een fatale val, 100 meter naar beneden. Enkele rechtbankdocumenten zijn in handen van de speurders die aantonen waarom Jonathan in het vizier is.

De speurders geloven dat de oudste zoon in het vizier is. Deze stukken tonen hoe Jonathan tijdens het onderzoek tegenstrijdige verklaringen heeft afgegelegd over wat er die fatale dag precies heeft gebeurd. Ook zijn er navalnyzingen over zijn telefoongebruik en hoe hij zijn vader zag vallen





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Health Law Current Events Politics Isaak Andic Mango Ruzie Met Zoon Jonathan Val In Natuurreservaat Dood Voor Onbegrepen Reden Francuskland Barcelona Whatsapp-Berichten Over Geld Testament Liefdadigheidsinstelling Speurders Advocaten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spaanse autoriteiten arresteren Jonathan Andic, oudste zoon van overleden oprichter MangoJonathan Andic, de oudste zoon van Isak Andic, oprichter van kledingmerk Mango, is opgepakt in Spanje en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Read more »

Lauréat du Concours des Grands Glaces de France récompensé pendant une performance passionnanteLe lauréat de ce concours, Jonathan Morabito, s'est vu remettre la médaille d'or pendant une performance grandiose,ophagy son secret du succès au sein d'un contexte où les participants sont nombreux et les critères exigeants.

Read more »

A-t-il tué son père ? Rebondissement dans l’enquête de la mort du fondateur de Mango, son fils placé sous contrôle judiciaireLe fils du fondateur de Mango, Isak Andic, mort en décembre 2024 lors d’une randonnée en montagne près de Barcelone, a été placé sous contrôle judiciaire ce mardi. Longtemps considérée comme accidentelle, la mort du milliardaire hispano-turc fait désormais l’objet d’une enquête pour homicide, dans laquelle Jonathan Andic est soupçonné.

Read more »

Jonathan Andic respire łatwie wraz z warunkami po ναłvání et migrancieJuz Jauma de Martorell fixed the caution and chose not to appeal. The judge ordered the removal of his passport and immediate bans on leaving the country and visits to the court. His spokesperson assures he is innocent and is convinced of the justice in the case. He was alone with his father when he fell down to a lethal drop on a path in the Montserrat massif near Barcelona on 14th December 2024. Mango, the ice cream company, has declined to comment on the new information

Read more »