Vers une taxe sur la transformation des fermes en villas en Flandre

Le Boerenbond et Natuurpunt proposent une taxe pour limiter la conversion des fermes en résidences de luxe et protéger les terres agricoles.

Le paysage rural flamand traverse une crise silencieuse mais profonde, marquée par un phénomène croissant appelé la fermettisation. Ce processus voit des exploitations agricoles traditionnelles, autrefois dédiées à la production alimentaire et à la préservation des sols, être rachetées par des citadins fortunés.

Ces derniers transforment ces structures rustiques en vastes villas de luxe, dénaturant ainsi la vocation originelle de ces terrains. Les chiffres sont alarmants et témoignent d'une accélération rapide de cette tendance. Entre l'année deux mille dix-neuf et deux mille vingt-quatre, le nombre de demandes pour transformer une ferme en habitation non agricole est passé de deux cent trente-six à sept cent vingt-six. Parallèlement, le nombre de permis accordés a plus que doublé, grimpant de cent soixante-sept à trois cent quatre-vingt-dix-neuf.

Cette mutation spatiale réduit drastiquement les espaces ouverts, alors que la nature en Flandre est déjà considérée comme étant dans l'un des états les plus précaires d'Europe. Pour Mattias Bruynooghe de Natuurpunt, la protection de ces derniers vestiges de nature sauvage est désormais une priorité absolue pour éviter l'effacement total des paysages agraires. Face à ce constat, deux organisations aux intérêts complémentaires, le Boerenbond et Natuurpunt, ont uni leurs forces pour alerter l'opinion publique et les décideurs politiques.

Leur objectif est clair : freiner cette dynamique destructrice qui fragilise non seulement l'environnement, mais aussi le renouvellement générationnel dans le secteur agricole. En effet, les jeunes agriculteurs se retrouvent aujourd'hui dans une position impossible. Ils doivent rivaliser avec des acheteurs urbains disposant de capacités financières largement supérieures, ce qui fait s'envoler le prix des terres agricoles et des bâtiments de ferme. Pour Kris Peeters du Boerenbond, il est devenu crucial de cesser d'autoriser systématiquement ces conversions.

L'organisation propose d'instaurer un cadre réglementaire strict, allant au-delà de simples recommandations. Parmi les solutions envisagées, on trouve la notion de réduction spatiale, où certaines parties des bâtiments ne seraient pas autorisées à être transformées, voire devraient être démolies pour redonner de l'espace à la nature.

De plus, ils prônent la séparation juridique des terres agricoles des zones résidentielles pour empêcher que d'anciens champs ne deviennent des jardins d'agrément ou des espaces pour animaux de compagnie. L'idée la plus audacieuse avancée par ces organisations est la création d'une taxe spécifique, baptisée taxe de fermettisation. Ce prélèvement financier viserait les personnes souhaitant transformer une exploitation agricole en résidence privée, agissant ainsi comme un désincitatif économique.

Cette proposition a trouvé un écho favorable auprès du ministre flamand de l'Agriculture et de l'Environnement, Jo Brouns. Le ministre perçoit cette taxe comme une contribution de solidarité. Selon lui, permettre l'achat et la transformation d'une ancienne ferme en logement non agricole est une faveur accordée par la collectivité, et il est donc légitime que les nouveaux résidents contribuent financièrement à la préservation du milieu rural.

Par ailleurs, Jo Brouns souligne un paradoxe social fréquent : les citadins s'installent à la campagne pour son charme, mais se plaignent ensuite des nuisances sonores ou olfactives liées aux activités agricoles environnantes. Il rappelle avec fermeté qu'un citadin s'installant dans un cadre rural ne peut pas s'opposer au chant du coq à l'aube, au passage d'un tracteur en soirée ou à l'odeur des vaches du voisin.

Le débat est désormais lancé, et il reste à voir si et quand cette proposition sera officiellement inscrite à l'ordre du jour du gouvernement flamand pour devenir une réalité législative





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