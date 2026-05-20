Versions contrastées aux affaires Falzone et crise énergétique : la grippe en éducation, les soutiens sur l’essence, l’aide contre la hausse du prix de l’énergie et la sortie de Paul Bakkali de prison

Ce texte contient une vue d’ensemble de divers sujets qui captent l’actualité nationale et internationale, y compris l’affaire Falzone, la situation critique de l’enseignement et les coûts du carburant en hausse. Il y a aussi des informations sur sujets aussi variés que la guérison des traumatismes d’une accidentale, l’aide contre le texte gréviste, la sortie de Paul Bakkali de prison et les alertes d’avions fermés.

Procès Falzone : son amie rencontrée en discothèque juste avant les faits "choche" les victimes et leurs familles La grève dans l’enseignement prend de l’ampleur : quelle est la situation dans les différentes régions ?

"On m’a dit que les absences seraient injustifiées" : Louis veut déposer son fils à l’école mais fait demi-tour après avoir reçu un tract de professeurs grévistes Essence à plus de 2 euros, le retour d’un seuil qui inquiète Acupuncture, homéopathie, sophrologie… : le ministre de la Santé veut que les mutualités cessent de rembourser une série de soin





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