Viage rejette le choix de Napoleon Games et réclame une révision indépendante de l'appel d'offres pour le casino, avant le démarrage prévu en juillet 2027.

La société Viage, exploitant actuel du casino et candidat à son renouvellement, conteste officiellement l'attribution de la nouvelle concession à son concurrent Napoleon Games. C'est la deuxième fois que l'entreprise conteste cette attribution, remettant en question le processus d'évaluation retenu par les autorités compétentes.

Précis de l'action en justice et motifs

Par cette demande de révision, Viage sollicite un examen indépendant de la décision d'attribution, afin de garantir une évaluation transparente, objective et impartiale de l'ensemble des offres. L'entreprise estime que des questions importantes subsistent quant à la manière dont les offres ont été évaluées, en particulier au regard des critères qualitatifs qui avaient été définis dans le cahier des charges initial.

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Analyse des critères et nouvelles évaluations

À l'issue d'une analyse approfondie du nouveau rapport d'évaluation, Viage formule des objections majeures sur la conformité des critères retenus. L'exploitant actuel remet en cause la pondération et l'interprétation des critères qualitatifs par l'administration, jugeant que le processus n'a pas suffsamment pris en compte les spécificités de son offre comparée à celle de Napoleon Games.

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Calendrier d'application et délais légaux

En attendant la décision du Conseil d'État, la concession, attribuée pour une durée de quinze ans, devrait débuter le 1er juillet 2027. Ce délai de quinze ans correspond à la durée totale de la nouvelle période de gestion que l'administration a décidée pour la nouvelle exploitation, indépendamment du litige en cours.

Impacts et prochaines étapes stratégiques

Cette situation juridique crée une incertitude pour les deux acteurs du marché de l'industrie du jeu. Le délai légal du Conseil d'État déterminera la date effective de prise de fonction de Napoleon Games ou le maintien de Viage dans ses fonctions jusqu'à un nouveau choix. L'issue de ce recours pourrait également influencer les futurs appels d'offres similaires dans d'autres zones réglementées.