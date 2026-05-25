Vianney Announces Return to the Stage with 40 Dates Tour in 2027, Including One in Brussels

Vianney, the French singer-songwriter known for hits like 'Je m'en vais', has announced a return to the stage with a 40-date tour starting in March 2027. The tour will include a concert in Brussels, but no details about a new album have been provided yet.

Après cinq ans d'absence, Vianney annonce son retour sur scène avec une tournée de 40 dates en 2027, dont un concert à Bruxelles, sans préciser pour l'instant la sortie d'un nouvel album.

L'interprète de 'Je m'en vais' est de retour : Vianney, qui avait mis la musique entre parenthèses notamment pour construire une cabane dans les bois, a annoncé lundi une nouvelle tournée de 40 dates à partir de mars 2027. Le chanteur a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo d'annonce listant ses prochains concerts dans les Zénith et Arena, du 24 mars 2027 à Reims au 24 mars 2028 à Narbonne. Une date est également prévue à Bruxelles.

Vianney n'a pas mentionné à ce stade l'arrivée d'un prochain album, mais il est courant que les artistes adossent un nouvel opus à une tournée. Son dernier album studio composé de duos et trios, 'A 2 à 3', est sorti en 2023 sur le label indépendant Tôt ou tard (Vincent Delerm, Zaz, Noé Preszow).

'Vianney retrouvera ce qu'il aime le plus : être seul sur scène, face au public', avec 'un spectacle généreux', a indiqué son label. L'artiste de 35 ans repartira en concert après cinq ans de pause, un éloignement artistique et médiatique choisi dont il avait fait part à ses fans. Entre-temps, il s'est mué en charpentier pour construire durant neuf mois une cabane en bois au milieu de la nature, une démarche documentée et partagée avec sa communauté.

Ce lieu lui sert désormais de studio d'enregistrement. Connu pour ses ballades pop dont 'Beau-Papa', l'auteur-compositeur-interprète s'est fait connaître en 2014, guitare au cou, avec les titres 'Je te déteste' et 'Pas là'. Comptant parmi les figures de la chanson française actuelle, il a partagé un duo avec Gims en 2018 'La même', et collabore régulièrement avec d'autres artistes dont Kendji Girac.

Un pic de chaleur attendu en milieu de semaine, avant une baisse : quelle météo pour cette dernière semaine de mai ?

'C'est une minute trente de nettoyage' : quel est cet outil de cuisine qui est en train de détrôner le barbecue ? 'C'est plus important de se mobiliser' : trois professionnels de l'enseignement répondent aux élèves inquiets quant au risque d'annulation des examens Grand moment pour la princesse Élisabeth : en présence du Roi et de la Reine, elle va clôturer un gros chapitre de sa vie Primée au Festival de Cannes, Virginie Efira reçoit la Palme de la 'pire actrice' par un célèbre quotidien français 'C'est une minute trente de nettoyage' : quel est cet outil de cuisine qui est en train de détrôner le barbecue ?

'Je soutiens toutes ces femmes' : l'ex de Patrick Bruel, Nathalie Marquay-Pernaut, se confie sur l'affaire qui entoure le chanteur français 'On veut sortir d'une logique où on passe automatiquement' : Valérie Glatigny espère que le niveau des élèves va s'améliorer 'À eux de trouver la meilleure modalité' : quelle solution pour les examens de fin d'année dans le secondaire ?

La réponse de Valérie Glatigny Grand moment pour la princesse Élisabeth : en présence du Roi et de la Reine, elle va clôturer un gros chapitre de sa vie Grand moment pour la princesse Élisabeth : en présence du Roi et de la Reine, elle va clôturer un gros chapitre de sa vie La princesse héritière Élisabeth recevra jeudi son diplôme de master à Harvard, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Après plusieurs années d'études à l'étranger, la Duchesse de Brabant boucle un impressionnant parcours académique international.

Les images de l'arrestation de Britney Spears rendues publiques : la star voulait faire... des lasagnes pour les policiers 'J'espère toucher le cœur des générations à venir' : Miley Cyrus, émue, reçoit son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Pridée au Festival de Cannes, Virginie Efira reçoit la Palme de la 'pire actrice' par un célèbre quotidien français Cette icône de la chanson française a dû annuler d'urgence le début de sa tournée d'été, et ce n'est pas la première fois : 'j'ai mal partout' Soleil éclatant, chaleur estivale et jusqu'à 31°C : la Belgique profite d'un avant-goût d'été ce lundi férié. Après un nouveau pic mardi, les températures devraient légèrement redescendr





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vianney Tour Concert Brussels New Album Cabane Nature Music Ballades Pop Gims Kendji Girac Harvard Britney Spears Miley Cyrus Weather Belgium Festival De Cannes Valérie Glatigny Princess Elisabeth Walk Of Fame

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News Headlines from Various Sources (French Edition)This news text covers a diverse range of topics, including Anne's support for victims of the Strépy tragedy, an actress's win at the Cannes Film Festival, public awareness of human trafficking, a Belgian man rescued in France after eight days of wandering in wilderness, and the maintenance of a famous musician's concert despite criticism. Additional topics include people's perceptions of a Polish driver's behavior, increased prices at Belgian cookouts, auditions for a class ahead of the new academic year, public searches for a person in Brussels, and announcements from the Belgian government regarding a potential peace agreement in the Middle East.

Read more »

Russian President Putin Announces End to Ukraine Conflict and Open to Meeting with Zelensky, Oresjnik Rocket Used for Second Time in UkraineRussian President Vladimir Putin announced that an end to the conflict in Ukraine is imminent and expressed willingness to meet with Ukrainian President Volodymyr Zelensky if a long-term ceasefire agreement is reached. The Russian military launched a series of airstrikes on Kiev and its surroundings, targeting the Ukrainian capital with a supersonic mid-range missile called the Oresjnik for the second time. The attack resulted in casualties and damage to civilian infrastructure, including a school and residential buildings. The Ukrainian military detected 600 drones and 90 rockets launched by the Russian forces, with 4 fatalities and 13 injuries reported.

Read more »

Hasso Herschel, the Elderly 'Escape Helper' and Tunnel Builder, Has DiedHasso Herschel, a 91-year-old man, has died in Germany. Herschel, known as an elderly 'escape helper' and tunnel builder, constructed tunnels underneath the Berlin Wall to assist numerous East Germans in escaping to West Berlin before the wall was completed. According to various accounts, Herschel is believed to have aided the largest number of people in escaping to the West.

Read more »

Le Brussels Youth Market à Schaerbeek : quand de jeunes entrepreneurs exposent leurs produits pour la première foisIls ou elles se prénomment Kawtar, Adelar, Sihame, Fatoumata ou encore Yasmine… Ils ont participé ce dimanche au...

Read more »