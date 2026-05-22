Victimes du bruit de la route en Wallonie : les politiques et les médecins en sont-elles au courant ?

Plus de 660.000 victimes de la pollution sonore ont été identifiées en Wallonie, près d'un Wallon sur cinq. Les politiques et les médecins ne sont-ils pas au courant des conséquences négatives de ce bruit sur la santé ?

Nous commençons notre enquête le long de la E42, à hauteur de Manage dans le Hainaut. Au bord de l'autoroute, il y a une vingtaine de maisons, dont celle de Laurence.

Depuis son jardin, elle a vue directement sur les quatre bandes, les camions et voitures y passent chaque jour à 120 km/h. Une situation qu'elle qualifie d'infernale.

'C'est constant ! C'est un bruit sourd qui nous fait sursauter, quand un camion éclate un pneu, quand il klaxonne intempestivement. On n'arrive pas à se dire, on va se mettre au calme, sans bruit. Non, jamais.

' Laurence a hérité de ce terrain dans les années 2000. 'On le savait quand on a fait construire. Mais le trafic, la densité du trafic n'était pas comme elle est aujourd'hui. Là, c'est saturé tous les jours'.

Ce bruit la poursuit jusqu'à l'intérieur de sa maison. Dans sa chambre, impossible de dormir les fenêtres ouvertes, ils ont dû installer l'air conditionné pour supporter les chaleurs de l'été.

'Vous ne trouvez jamais votre sommeil. Et puis, quand vous le trouvez vous êtes réveillé. Conséquence, on est plus vite irritable, parce qu'on est plus fatigué. Un petit truc dans la journée qui ne se passe pas bien, ça peut prendre des proportions dingues'.

Il y a une dizaine d'années, le quartier a été classé comme prioritaire par la Région Wallonne pour en installer, mais depuis, rien n'a bougé. Ils se sentent abandonnés par les politiques. Un cas loin d'être isolé en Wallonie Durant notre enquête, nous n'avons eu aucun mal à trouver des victimes du bruit de la route et contrairement aux idées reçues, il ne faut pas spécialement habiter dans les grandes villes pour en être victime.

Nous avons récolté des témoignages du côté de Charleroi, mais aussi dans le village de Bassily, près de Silly par exemple ou encore du côté de Kain à Tournai. Là-bas, nous rencontrons Alain, il habite face à l'autoroute A8 depuis plus de 40 ans. Il y a une dizaine d'années des murs antibruit y ont été installés, mais selon Alain, c'est 'Les murs ne sont pas assez hauts pour interrompre le bruit. En plus, ils ne sont pas entretenus.

Là-bas, il y a un trou, un arbre est tombé, les panneaux sont ravagés et ils n'ont pas été remplacés'.

'C'est malheureux de dire ça, mais on était heureux quand il y a eu le Covid parce que la circulation était à l'arrêt. On entendait les petits oiseaux chanter, c'est merveilleux. Mais là, bon, on n'entend plus les petits oiseaux. On entend les gros camions'.

Pendant le Covid, on entendait les oiseaux chanter, c'était merveilleux. Là, on entend les gros camions'. Certains vont jusqu'à prendre des somnifères pour s'endormir, d'autres souffrent d'acouphènes ou encore d'hypertension. Ils sont convaincus que ce bruit en est la cause.

L'Europe impose aux États membres de cartographier le bruit environnemental tous les 5 ans pour les grandes infrastructures (routes, fer, aéroports) et agglomérations. En Belgique, cette compétence est régionale, la Wallonie Près d'un Wallon sur cinq est victime du bruit de la route. Plus de 660.000 victimes de cette pollution sonore ont été identifiées, c'est près d'un Wallon sur cinq. À Bruxelles, c'est encore plus.

Cette pollution sonore a un impact très négatif sur la santé des personnes qui y sont exposées sur le long terme. Il y a des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'AVC, de démence ou même d'obésité. Si on peut avoir l'impression de s'habituer au bruit quotidien, notre corps et notre métabolisme, eux, ne s'y habitueront jamais. La production de nos hormones de stress va augmenter et provoquer toute une série de phénomènes en cascade.

Pas plus de 53 décibels. Pour vous donner une idée, Laurence, que nous avions rencontrée à Manage, est exposée quotidiennement à plus de 70 décibels, Alain de Kain, lui, à plus de 65 décibels. Les deux se posent des questions sur leur santé : 'C'est vrai que je souffre d'hypertension, peut-être que c'est dû à ce bruit qui nous énerve tout le temps.

Mes parents qui habitent en face souffrent aussi tous les deux d'hypertension, ça fait 50 ans qu'ils sont ici. Donc oui, peut-être bien que ça aurait un impact, plus que ce qu'on ne pense en tout cas.

' Selon la spécialiste en santé publique, la problématique de la pollution sonore est encore largement sous-estimée et même banalisée par la population globale. Il faut davantage conscientiser, sensibiliser, informer, c'est sûr, mais il faut surtout aussi légiférer pour protéger la santé publique





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