Victims' families and public react to Paolo Falzone's sentence in Strépy-Bracquegnies case

The families and public of the victims in the Strépy-Bracquegnies case react to the sentence of Paolo Falzone, who was found guilty of manslaughter and will serve a 30-year prison sentence. The families and public express satisfaction with the sentence, but also discuss the impact of the verdict on their lives and the need for further understanding of the consequences of reckless driving.

NEWS TEXT: , lâche d'emblée Grégory D'Andrea, le frère de l'une des sept victimes tuées à Strépy-Bracquegnies il y a quatre ans.

'C'était le minimum à mes yeux. Bien sûr, j'aurais espéré qu'il soit jugé pour assassinat dans le cas de mon frère, mais je respecte la décision. Espérons à présent que la peine soit à la hauteur.

' Paolo Falzone encourt une peine de 30 ans de prison. À peine le prononcé terminé, cette question de la peine s'invite dans de nombreuses discussions. Mais de nombreuses parties civiles préfèrent accueillir le moment. Pour Nicolas D'Andrea, l'autre frère, l'essentiel s'est, d'ailleurs, joué aujourd'hui.

Je n'ai pas trop envie de m'accrocher à la peine, surtout compte tenu des conditions de détention en Belgique et des réductions possibles. Moi, ce que je retiens, c'est que les sept meurtres ont été entendus. C'est la grosse étape qui va nous permettre d'avancer et de commencer notre deuil. L'avocat des parties civiles, Me Mayence, s'est aussi montré satisfait de la décision même si l'assassinat n'a pas été retenu par le jury.

C'est surtout très important pour les victimes d'être reconnues cette fois-ci vraiment dans ce qu'elles ont vécu, c'est-à-dire tout sauf un simple accident de rouageVous n'imaginez pas l'impact que le mot coupable peut avoir sur nous.

'David Gelay, un autre avocat de parties civiles, s'est entretenu avec celles-ci en sortie d'audience. Il confirme le sentiment généralisé de satisfaction après le prononcé. Mes clients vont pouvoir enfin dire à leur père sur la tombe de celui-ci en se recueillant : 'papa, justice t'a été rendue'. Un peu plus loin, Florian Devise, autre visage des victimes du procès, répond aux nombreuses sollicitations d'interview.

Il décrit cette journée spéciale qu'il ne pourra jamais oublier.

'Quand on est arrivé ce matin, il suffisait de voir nos têtes : ça n'allait pas. Le stress était là. Mais maintenant on peut se prendre dans les bras. J'espère que cette situation permettra de prendre conscience de ce qui peut se passer quand on est derrière un volant.

'Du côté de la défense, Frank Discepoli, qui a défendu la thèse de l'homicide involontaire, s'est montré déçu par le verdict. S'il voulait tuer ces gens pourquoi a-t-il freiné ? Et pourquoi ne considère-t-on pas qu'il ait pu être surpris ? Nous aurions aimé davantage de motivations, mais la loi ne l'impose pas dans le cas d'un jury populaire.

Cela me frustre, mais c'est le système légal de la cour d'assises aujourd'hui en BelgiqueLes familles et le public quittent progressivement la salle, puis le Lotto Mons Expo après de longues et poignantes étreintes. À partir du moment où on est la femme de ou l'enfant de victime du drame de Strépy, on n'est plus qu'une étiquette. J'espère que cette étiquette va pouvoir tomber et que nous allons pouvoir revivre. Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF Info, sport, émissions, cinéma...

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