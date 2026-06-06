Les Diables Rouges ont battu la Tunisie 5-0 en match de préparation, avec Romelu Lukaku en progression et une équipe qui affiche une solide confiance avant son départ pour la Coupe du Monde. D'autres sujets comme un incendie à Anderlecht, des tensions géopolitiques et des affaires judiciaires ont également rythmé l'actualité belge.

Le dernier match de préparation de la Belgique avant la Coupe du Monde s'est soldé par une victoire écrasante de 5-0 contre la Tunisie , réduite à dix après l'expulsion d'Ismaël Gharbi.

Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, a bénéficié de 30 minutes de jeu après 25 minutes contre la Croatie. Malgré l'absence de but, il a vécu une rencontre chargée d'émotion, car c'était l'anniversaire de son père décédé. Il se dit sur la bonne voie et patient, faisant confiance au plan établi avec le staff technique.

L'équipe, avec sept buts marqués et aucun encaissé en deux matches, aborde la compétition avec confiance avant son départ lundi pour Seattle. L'ambiance était survoltée au Stade Roi Baudouin, plein à craquer, pour cette ultime preparation. D'autres nouvelles marquantes en Belgique incluent un incendie maîtrisé par les pompiers à Anderlecht, des tensions géopolitiques avec la Russie, et un débat sur la réforme des pensions.

Des faits divers comme un incendie mortel à Wavre et l'affaire Jérôme Barella ont également été rapportés, ainsi que des préoccupations internationales comme les fuites à l'ISS et des rappels de produits alimentaires chez Delhaize. Ces événements soulignent un contexte social et sécuritaire préoccupant à l'approche de l'événement mondial





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