Victoire d'Andy Burnham à Makerfield : un tournant pour le Parti travailliste et un défi potentiel contre Keir Starmer

Andy Burnham a remporté l'élection partielle de Makerfield avec 54% des voix, renforçant sa position comme possible successeur de Keir Starmer à la tête du Parti travailliste. Dans un discours axé sur le changement et l'espoir, il critique les divisions politiques et appelle à une nouvelle politique unifiée, tandis que la popularité du Premier ministre chute et que les dissensions internes au sein du parti grandissent.

Le chef du Parti travailliste, Andy Burnham , a remporté l' élection partielle dans la circonscription de Makerfield en Angleterre. Burnham est actuellement maire de Manchester , mais avec ce siège à la Chambre des Communes, il pourrait défier le Premier ministre britannique Keir Starmer .

Starmer a fait face à de vives critiques ces derniers mois. Burnham a obtenu 54 % des voix, dépassant de près de 9 000 voix le candidat du parti populiste de droite Reform UK, Robert Kenyon, qui a recueilli 35 %. Le nouveau parti intransigeant Restore Britain a terminé loin derrière avec 7 %. Les partis traditionnels n'ont même pas réussi à s'imposer.

Pour pouvoir contester la direction de Starmer et devenir lui-même Premier ministre, Burnham avait besoin d'un siège au Parlement. Il l'a désormais. Il ne s'est pas encore officiellement déclaré adversaire de Starmer, mais dans son discours de victoire, il a insisté sur le thème du "changement" et de "l'espoir". Il a qualifié ce résultat de possible "tournant".

"Les électeurs ont voté pour le changement. Ils ont voté pour donner plus de pouvoir au Nord et à toutes les régions oubliées par Westminster", a-t-il déclaré. Il a également qualifié ces élections de "dernière chance pour le Parti travailliste de changer".

"Il n'y aura pas de deuxième chance. Mais grâce à ce résultat de ce soir, nous avons maintenant la possibilité de construire une nouvelle politique basée sur l'unité et l'espoir, et de nous détourner de la voie qui mène à une politique divisée comme celle que l'on voit aux États-Unis", a-t-il ajouté.

"Nous devons saisir cette chance, remettre ce pays sur la bonne voie, rassembler les gens à nouveau et faire en sorte que tout fonctionne correctement", a martelé Burnham. Burnham est depuis longtemps considéré comme un possible successeur de Starmer. Les sondages montrent qu'il est le politicien le plus populaire du Parti travailliste, contrairement à l'actuel Premier ministre Starmer. La popularité de ce dernier a chuté de manière spectaculaire ces derniers mois.

Il subit de nombreuses critiques, notamment pour sa politique d'austérité. De plus, il y a un mécontentement chez les électeurs qui ont le sentiment que Starmer ne tient pas les promesses faites lors de la campagne électorale il y a deux ans. Non seulement les électeurs, mais aussi les membres de son propre parti sont mécontents de Starmer et lui ont déjà demandé de démissionner après de lourdes défaites lors des élections locales en mai.

Plus récemment, le ministre de la Défense John Healey a démissionné, accusant Starmer de ne pas allouer suffisamment de fonds à l'armée. Le ministre de la Santé, Wes Streeting, a également démissionné en mai et a exigé le départ de Starmer. Streeting envisage également de se présenter à la direction du parti. Il a donné à Starmer jusqu'après le week-end pour choisir : quitter ses fonctions de son propre chef ou subir un vote de défiance.

La question est de savoir si Streeting a encore une chance, car après sa large victoire, Andy Burnham est désormais en pole position pour défier Starmer





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andy Burnham Keir Starmer Parti Travailliste Élection Partielle Makerfield Manchester Premier Ministre Britannique Leadership Politique Britannique Réforme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un supporter colombien parcourt plus de 4.000 kilomètres à vélo pour rejoindre la Coupe du monde : « Mon rêve »Parti de Bogotá à vélo sans billet en poche, un supporter colombien a parcouru plus de 4.000 km jusqu’à Mexico pour vivre la Coupe du monde. Son rêve est désormais réalité… et il promet déjà un défi encore plus fou si la Colombie est sacrée.

Read more »

Accord de paix entre l’Iran et les Etats-Unis : les présidents américain et iranien ont signé l’accord pour mettre fin à la guerreWashington et Téhéran sont convenus cette semaine d’un accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février par...

Read more »

Examens certificatifs en Belgique sous tension et canicule nationaleLes examens CEB, CE1D et CESS débutent dans un contexte de protestation enseignante contre le Décret-programme, tandis que la Belgique fait face à une vague de chaleur importante.

Read more »

Victoire du Mexique contre la Corée du Sud et qualification pour les huitièmes de finaleAprès un match tendu face à la Corée du Sud, le Mexique se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à une victoire étroite. Les deux équipes savaient qu'un match nul suffisait mais ce sont les Mexicains qui ont fini par l'emporter dans un match aux occasions rares.

Read more »

Andy Burnham élu député et favori pour succéder à Keir Starmer à la tête du LabourAndy Burnham a remporté la circonscription de Makerfield avec 54,8% des voix, devançant largement le candidat du parti Reform. L'ancien ministre et maire de Manchester, très populaire, se positionne désormais comme le principal rival de Keir Starmer, affaibli par des démissions au sein de son gouvernement. Burnham, qui prône une ligne plus à gauche, doit d'abord retrouver un siège de député pour pouvoir briguer la direction du parti et devenir Premier ministre.

Read more »