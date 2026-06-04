Victoire de De Plus à Eupen lors de la quatrième étape du Tour de Wallonie

Le coureur belge Tim De Plus a remporté la quatrième étape du Tour de Wallonie jeudi à Eupen. Il a su gérer la finale difficile de l'étape grâce à un excellent travail d'équipe et a réussi à s'imposer dans un final très serré.

Après trois premières journées difficiles, je suis soulagé d'avoir remporté la victoire lors de la quatrième étape du Tour de Wallonie. J'ai su gérer la finale difficile de cette étape grâce à un excellent travail d'équipe.

De Lie a produit un effort dès le pied de la montée finale alors que deux coureurs étaient échappés, ce qui m'a permis de lancer dès le pied de la dernière bosse. Les 150 derniers mètres ont été très durs, mais j'ai réussi à m'imposer grâce à un peu de réussite et en restant concentré. Je ne pensais pas à la victoire, mais plutôt à faire l'effort maximum jusqu'à la ligne. C'est très chouette de gagner à Eupen.

La cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie sera disputée vendredi entre Bassenge et Aubel. Elle est annoncée comme étape reine avec passage via certaines difficultés de Liège-Bastogne-Liège. Ce sera une autre histoire sur un terrain très accidenté où il faudra de très bonnes sensations. Il faudra voir comment j'aurai récupéré, mais je donnerai le meilleur de moi-même avec la confiance retrouvée





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tim De Plus Tour De Wallonie Eupen Cyclisme Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Troisième étape de l'Ethias Tour de Wallonie : Habay et Vaux-sur-Sûre, deux premières foisLe peloton s'élancera depuis Habay pour une étape entièrement wallonne avec un dénivelé important en seconde partie. Le parcours inclut plusieurs côtes classées et un circuit final autour de Vaux-sur-Sûre avant l'arrivée sur un long faux plat montant. Cette étape pourrait créer des écarts au classement général avec la côte du Terme, tout en offrant des opportunités aux attaquants et aux puncheurs. Tobias Foss et Leo Hayter sont mentionnés comme favoris, tandis que les grimpeurs comme Oscar Rodriguez pourraient se montrer. Arnaud De Lie représente l'espoir belge.

Read more »

Laurence Pithie remporte la 3e étape du Tour de Wallonie après une chute massiveLe coureur néo-zélandais de l'équipe Red Bull-BORA-hansgrohe s'impose dans un sprint réduit à la suite d'une chute dans les deux derniers kilomètres qui a éliminé une grande partie du peloton, dont Arnaud De Lie. Kim Heiduk et Krists Neilands complètent le podium.

Read more »

Arnaud De Lie victime de malchance au Tour de WallonieL'Ardennais fait preuve de malchance jour après jour sur ce Tour de Wallonie. Victime d'une chute à 2km de l'arrivée, Arnaud De Lie est stoppé dans son effort.

Read more »

On va se régaler : place à l’étape reine du Tour de Wallonie 2026Départ depuis la Place du Sablon à Dison à 13h15, départ réel à 13h26 sur la N61 à Verviers. Le peloton filera d’abord vers les Hautes Fagnes et le Signal de Botrange, point culminant de la Belgique, avant de plonger vers le sud via Saint-Vith et Malmedy.

Read more »