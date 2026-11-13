Victoire de l'Écosse sur la Macédoine du Nord : Pocognoli obtient son premier succès à domicile

L'Écosse bat la Macédoine du Nord 2-1 sous Pocognoli, conservant sa 3e place. Une victoire cruciale pour espérer les playoffs de la Ligue A face à la Suisse.

L'équipe nationale d' Écosse a remporté une victoire décisive en Ligue des Nations lors de la rencontre disputée ce vendredi, marquant ainsi le premier succès à domicile du sélectionneur Philippe Pocognoli à la tête de la Seleção. Ce triomphe sportif, obtenu par un score de 2-1 face à la Macédoine du Nord, permet aux Écossais de consolider leur position au sein du classement du groupe 1.

Un succès historique sous la direction de Pocognoli

Ce résultat transforme la dynamique de la campagne pour l'Écosse, qui reste troisième du groupe 1 après cinq journées de compétition. Les hommes de Philippe Pocognoli comptent désormais sept points au compteur, offrant une marge de manœuvre stratégique précieuse pour la suite du tournoi. En parallèle, la Macédoine du Nord, qui ne dispose que de zéro point, voit ses espoirs de qualification se réduire drastiquement.

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Cette victoire n'est pas seulement un soulagement psychologique, mais elle maintient vivants les rêves de promotion pour l'Écosse. L'équipe peut encore espérer décrocher la deuxième place du groupe, une position qui ouvrirait directement les portes des play-offs de promotion vers la Ligue A. La compétition reste donc ouverte jusqu'au bout, contrairement aux Macédoniens qui affrontent désormais une élimination quasi certaine.

Le déroulement technique d'un match intense

Le match a connu une domination écossaise prolongée, mais les buts n'ont tardé à tomber qu'en seconde période. L'Écosse a dû attendre la cinquante-quatrième minute pour ouvrir le score, marquant le premier but de cette rencontre cruciale. La pression s'est intensifiée rapidement après cet exploit initial, obligeant l'adversaire à réagir.

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La réaction de la Macédoine du Nord a été rapide et percutante. À la cinquante-septième minute, un but de la tête a permis aux visiteurs de directement égaliser, portant le score à 1-1 et remettant chaque chose en question. Cette réaction a créé une tension palpable jusqu'à la dernière demi-heure de jeu, mettant à l'épreuve la défense écossaise.

La victoire finale est arrivée grâce à la précision de James McGinn, qui a transformé un penalty réussi à la soixante-quatorzième minute. Ce but a permis à l'Écosse de reprendre l'avantage définitif avec un score de 2-1, assurant ainsi les trois points essentiels pour la suite de leur qualification potentielle.

Un héritage légendaire pour Robertson et Dalglish

Le contexte de cette victoire s'enrichit d'une dimension historique liée à Andy Robertson, joueur clé de la défense écossaise. Andy Robertson a effectué un parcours légendaire entre 1971 et 1986 aux côtés de Kenny Dalglish, deux figures majeures qui ont passé la plus grande partie de leur carrière professionnelle à Liverpool. Cette connexion historique renforce le poids symbolique de leur performance actuelle.

Malgré cette réussite sportive récente, Andy Robertson a pris une direction différente en milieu de carrière récente. L'été dernier, il a officiellement quitté les Reds de Liverpool pour rejoindre Tottenham Hotspur. Ce transfert a marqué une nouvelle étape pour le défenseur, qui continue d'apporter son expérience au service de l'équipe nationale lors des matchs importants.

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La perspective difficile du match contre la Suisse

L'avenir de l'Écosse dans ce groupe dépendra entièrement de leur prochaine rencontre contre la Suisse, qui sera jouée ce lundi. La Suisse, leader du groupe avec treize points, a partagé les points contre la Slovénie lors du match parallèle en l'absence de victoire (score de 0-0). Les Écossais devront absolument battre les Suisses pour conserver leurs chances.

Cependant, la tâche est immense car les Suisses sont déjà assurés de retrouver la Ligue A. L'Écosse devra donc espérer un faux pas inattendu de la Slovénie en Macédoine du Nord pour espérer décrocher la deuxième place. La pression est donc totale sur les joueurs écossais pour ce dernier match décisif du groupe.