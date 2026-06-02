Victoire de la Belgique 2-0 face à la Croatie en match de préparation

Les Diables Rouges ont battu la Croatie 2-0 lors d'un match de préparation à Rijeka. Romelu Lukaku a marqué le deuxième but tandis que Youri Tielemans avait ouvert le score. Rudi Garcia a expérimenté une nouvelle formation en 3-5-2.

L'équipe de Belgique de football innove pour ce premier match de préparation en utilisant un nouveau système tactique inédit en 3-5-2. Le sélectionneur français Rudi Garcia expérimente de nouvelles configurations défensives avec notamment Amadou Onana aligné en défenseur central dans une défense à trois.

La rencontre commence sur un rythme intense, les deux équipes appliquant un pressing haut. La première occasion est à l'actif des Croates, mais les Belges répondent rapidement. L'inusable Luka Modric, à l'origine d'une action collective, délivre une passe décisive pour Musa, dont le tir passe au-dessus du cadre.

Le joueur de Manchester City Jérémy Doku se montre particulièrement imprévisible, obtient un coup franc à la 17e minute après un dribble contrarié, et voit son exécution directe frôler la lucarne du portier croate Dominik Livakovic. Le premier but belge intervient à la 38e minute. Doku, encore une fois décisif, perce sur l'aile gauche et centre en retrait. Le ballon est dévié par Zeno Debast vers Youri Tielemans qui, dans la surface, marque sans erreur.

Le score n'évolue plus avant la pause malgré une nouvelle tentative de Doku et un arrêt réflexe de Thibaut Courtois devant Modric dans le rectangle. En seconde période, les Belges continuent de dominer. Dix minutes après le repos, Doku échappe à la défense et trouve Kevin De Bruyne, dont le tir s'envole au-dessus. Les Croates répliquent à l'heure de jeu par une tête de Budmir qui heurte la barre transversale de Courtois.

Rudi Garcia opère alors une valse de changements : De Bruyne, Saelemaekers, Onana et Ngoy cèdent他们的 place à Meunier, De Winter, Seys et Vanaken. A un quart d'heure de la fin, Hans Vanaken place une tête puissante qui frappe également la transversale croate. Dans les arrêts de jeu, Romelu Lukaku scelle la victoire belge en inscrivant le deuxième but, son 90e sous le maillot des Diables Rouges.

Le score final de 0-2 reflète la supériorité des Belges face à une Croatie peu inspirée. Rudi Garcia a réussi son pari en s'imposant à Rijeka avec un dispositif très compact qui a muselé Modric et ses coéquipiers. Les Diables Rouges prépareront leur prochain match amical contre la Tunisie le samedi 6 juin au Stade Roi Baudouin





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgique Croatie Match Amical Rudi Garcia 3-5-2 Lukaku Tielemans Modric

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les cultures agricoles touchées par les intempéries en BelgiqueLa Belgique traverse actuellement une période d'instabilité météorologique qui affecte les cultures agricoles. Les conseillères de la Fédération Wallonne de l'Agriculture soulignent les dégâts causés par les précipitations.

Read more »

Les Diables Rouges affrontent la Croatie en match préparatoireLa Belgique joue contre la Croatie ce mardi soir dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. L'équipe belge aligne une formation expérimentale en 3-5-2 avec plusieurs nouveautés comme Ngoy en défense. Les réactions des supporters sur les réseaux sociaux sont divisées concernant ces choix tactiques.

Read more »

Les Diables Rouges affrontent la Croatie en match amical : première impression mitigéeCompte rendu du match amical Belgique-Croatie, les Diables Rouges testent une nouvelle défense à trois, avec un arrêt spectaculaire de Courtois et les débuts prometteurs de Nathan Ngoy.

Read more »

« Inhumain » , « Respectez les goats » : les réseaux sociaux craquent pour les Diables Rouges après Croatie-BelgiqueLes Diables Rouges affrontaient la Croatie, en préparation de la Coupe du Monde 2026. Vainqueurs 0-2, ils en ont profité pour rassurer les fans sur les réseaux sociaux.

Read more »