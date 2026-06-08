Le président madrilène a obtenu le deuxième meilleur résultat de l'histoire aux élections anticipées de la communauté autonome de Madrid, avec un résultat exceptionnel.

Nous avons gagné sur toutes les tables électorales, c'est-à-dire auprès de toutes les tranches d'âge, et nous avons obtenu le deuxième meilleur résultat de l'histoire.

L'homme d'affaires a été largement en tête dans plusieurs sondages réalisés par des médias espagnols, avec entre 60 et 70% des votes des supporters-actionnaires en Espagne, appelés aux urnes pour la première fois depuis 20 ans. Ces élections anticipées avaient été convoquées par Pérez lui-même lors d'une conférence de presse au terme d'une deuxième saison consécutive sans titre majeur, alors qu'il avait été réélu sans opposition pour la quatrième fois en janvier 2025.

Le président madrilène, en poste depuis 2009 après un premier mandat entre 2000 et 2006, a confirmé dans son discours que la première décision forte de son huitième mandat serait le retour de l'entraîneur portugais. Nous avons obtenu un résultat exceptionnel, a déclaré Pérez, félicité par son rival quelques secondes plus tôt avant la publication officielle des résultats.

Nous sommes très satisfaits de ce résultat, a ajouté le président madrilène, qui a également confirmé qu'il serait candidat pour le prochain scrutin. Les résultats de ces élections anticipées ont été très serrés, avec plusieurs candidats à la présidence de la communauté autonome de Madrid en tête dans les sondages.

Cependant, la victoire finale a été remportée par Pérez, qui a obtenu le deuxième meilleur résultat de l'histoire. Nous sommes très heureux de cette victoire, a déclaré Pérez, qui a également confirmé qu'il serait candidat pour le prochain scrutin. Nous sommes prêts à relever les défis qui nous attendent, a ajouté le président madrilène, qui a également confirmé qu'il serait candidat pour le prochain scrutin.

Les résultats de ces élections anticipées ont été très serrés, avec plusieurs candidats à la présidence de la communauté autonome de Madrid en tête dans les sondages. Cependant, la victoire finale a été remportée par Pérez, qui a obtenu le deuxième meilleur résultat de l'histoire





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