Victoire de Sheehan lors de la quatrième étape : un sprint explosif dans les Fagnes

L'Américain Sheehan remporte la quatrième étape de la course cycliste en province de Liège, marquée par des orages et des côtes difficiles. Il s'empare du maillot orange de leader avant la dernière étape décisive.

La quatrième étape de la course cycliste s est déroulée sous des conditions météorologiques difficiles, avec des orages éclatant sur la province de Liège . Dès le départ, huit hommes ont formé une échappée matinale, creusant un écart significatif sur le peloton.

Les routes sinueuses et les côtes des Fagnes ont rapidement fragmenté le groupe de tête, laissant seulement quelques rescapés en lice. À 24 kilomètres de l arrivée, ces derniers ont été repris par un peloton mené par les équipes des sprinteurs, mais la pluie battante rendait la chaussée glissante et dangereuse. Dans les sept derniers kilomètres, une attaque surprise a failli déstabiliser le peloton, mais celui-ci a réagi pour ramener les fuyards.

La montée finale, une bosse de 600 mètres avec une pente moyenne de plus de 7%, a été le théâtre d un duel intense. Dès le pied de la côte, un coureur a lancé une attque fulgurante, surprenant tout le monde. Il a rapidement creusé un écart, mais dans les vingt derniers mètres, l Américain Sheehan, bien calé dans la roue, a placé une accélération dévastatrice pour le dépasser et s offrir la victoire.

Ce sprint puissant a électrisé la foule massée sur les bas-côtés, malgré la pluie. Au jeu des bonifications, Sheehan a non seulement remporté l étape mais aussi chipé le maillot orange de leader à Ben Oliver, qui termine deuxième du classement général provisoire. La joie du vainqueur était palpable sur le podium, où il a salué ses équipiers pour leur travail acharné tout au long de l étape.

L organisation de la course a dû gérer plusieurs chutes dues au temps, mais tous les coureurs sont arrivés sans blessure grave. Cette quatrième étape a confirmé la densité du plateau, avec des écarts minimes entre les favoris. La décision finale pour le classement général se fera vendredi lors d une dernière étape vallonnée de 176,5 kilomètres entre Bassenge et Aubel.

Le parcours proposera des difficultés redoutables, notamment le Thier des Forges (1,3 km à 7%) et la côte de la Redoute (1,6 km à 9,6%), qui pourraient provoquer des écarts décisifs. Les équipes de grimpeurs tenteront de mettre en difficulté les sprinteurs, tandis que les leaders devront rester vigilants pour défendre leur position. L enjeu est immense: le vainqueur du classement général sera connu à l issue de cette dernière étape, et chaque bonification pourrait faire la différence.

Les spectateurs sont d ailleurs invités à suivre chaque matin vers 11h30 l essentiel de l information sportive, avec des newsletters flash en cas d événement majeur. Cette course reste ouverte jusqu au bout, et le scénario de vendredi s annonce palpitant. La météo pourrait encore jouer un rôle, avec des risques d averses annoncés. Les coureurs devront faire preuve de courage et de stratégie pour s imposer.

En attendant, Sheehan savoure son maillot orange, mais il sait que le plus dur reste à venir. La dernière étape sannonce comme un combat de titans sur les routes vallonnées de la province de Liège. Les amateurs de cyclisme retiendront cette quatrième étape pour son final spectaculaire et la prise de pouvoir de Sheehan, qui a démontré sa pointe de vitesse et sa détermination. Rendez-vous vendredi pour le dénouement final





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