Victoire des Cats face à la Suède : Analyse du match et perspectives Euro 2027

L'équipe féminine de basket belge, les Cats, remporte un match serré contre la Suède. Découvrez les détails tactiques, les scores et les prochains enjeux pour la Belgique.

L'équipe féminine de basket-ball belge, communément surnommée les Cats, a fini par imposer sa supériorité lors d'un affrontement intense contre la Suède, nation classée à la trenteième place mondiale. Malgré une domination suédoise persistante durant la majeure partie de la rencontre, les Belges ont su transformer leur avance acquise au troisième quart-temps en une victoire nette de 93 à 78. Ce succès, obtenu après une première période marquée par des difficultés de contrôle, constitue un motif de satisfaction notable pour la sélection nationale.

Une rencontre à l'écart fluctuant

Le score est resté extrêmement serré en apparence, avec un écart variant comme un yoyo tout au long du premier acte. À la mi-temps, le compte était encore indécis, affichant 43 à 44 en faveur des Suédoises. Trente minutes de jeu avaient vu la balance pencher de peu, à 66 à 65. Les Belges n'ont mené que deux fois durant cette première période, alors que les Scandinaves profitaient souvent de leur rang mondial pour prendre des longueurs. L'équipe a dû galvauder une avance confortable de neuf points, marquée à 55 à 46 au troisième quart-temps, avant de retrouver sa cohésion pour la conclusion.

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Impact des absences et rôle des leaders

Les Cats ont dû composer avec un effectif privé de plusieurs éléments clés, ce qui a inévitablement alourdi la tâche tactique. Les joueuses Emma German, Ellen Delaere et Justine Lisowa étaient indisponibles en raison de blessures. Parallèlement, la capitaine Laura Claessens et sa complice Julie Courthiau ont dû rester en arrière, retenues par leurs engagements universitaires aux États-Unis dans le cadre de la NCAA. Ces absences notables auraient pu être rédhibitoires, mais la solidité des joueuses titulaires a permis de stabiliser le jeu et de finaliser la victoire dans la dernière ligne droite.

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Prochains défis et calendrier qualificatif

La suite de la campagne des Cats s'annonce rapide et exigeante, avec une inversion du terrain pour le prochain déplacement. L'équipe se rendra en Suède ce dimanche à 16h00 pour disputer son quatrième match du groupe H. Avant cette rencontre, deux duels importants étaient au programme : un déplacement en Finlande le 11 février et une confrontation contre la Lituanie le 17 février. Les résultats du mois de novembre 2025 serviront de référence, période où la Belgique s'était imposée contre la Finlande avant de subir un revers en Lituanie.

Enjeux de l'Euro 2027 et co-organisation

Ce cycle de qualifications prend tout son sens dans la perspective de l'Euro de basket féminin 2027, qui sera co-organisé par quatre nations hôtes : la Belgique, la Finlande, la Lituanie et la Suède. La ville d'Anvers, accueillant notamment les rencontres au Sportpaleis, jouera un rôle central dans l'organisation de l'événement continental. La FIBA Europe, l'autorité dirigeante du basket-ball en Europe, a intégré cette particularité logistique en plaçant les quatre pays organisateurs dans un groupe spécifique distinct, afin d'adapter le format des qualifications à leur statut hôte.