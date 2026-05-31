Victoire du PSG en Ligue des Champions et incidents en marge de la finale

Le PSG remporte la Ligue des Champions aux tirs au but contre Arsenal, mais la fête est gâchée par des violences urbaines à Paris. Des supporters dégradent des commerces et affrontent la police. Bilan des intempéries en Belgique : pompiers débordés par les inondations et coulées de boue en Wallonie et à Bruxelles.

La finale de la Ligue des Champions a été le théâtre d'événements marquants, tant sur le plan sportif que dans ses conséquences périphériques. Le Paris Saint-Germain a remporté le titre suprême après une séance de tirs au but face à Arsenal , après un match nul 1-1, réalisant ainsi un doublé historique.

Cette victoire a toutefois été entachée par des incidents en marge de la célébration à Paris. Des groupes de supporters ont causé des dégradations importantes, avec des vitrines brisées et des heurts avec les forces de l'ordre. Au total, plusieurs interpellations ont eu lieu et des policiers ont été blessés. Les autorités, qui avaient déployé un dispositif de sécurité massive avec quelque 8 000 policiers, ont qualifié ces débordements d'absolument inacceptables.

Cette victoire du PSG a aussi vu un geste inhabituel de certains joueurs après le coup de sifflet final, semblant ignorer un équipier au sol, ainsi qu'un assist involontaire de Leandro Trossard qui a fait débat. Par ailleurs, une poignée de supporters belges a fait un voyage mouvementé, se rendant même dans le logement d'un adversaire





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