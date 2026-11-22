Le Standard de Liège bat Lommel pour la première fois en championnat grâce à un doublé d'Abid. Une victoire cruciale pour le moral avant le match décisif contre le Club de Bruges à Sclessin.

Le Standard de Liège a remporté une victoire historique et cruciale sur la pelouse de Lommel, mettant fin à une longue série de défaites ou de matchs nuls dans cette enceinte spécifique du championnat belge. Cette performance technique et mentale permet à l'équipe liégeoise de prendre le large en classement et de préparer sereinement son duel majeur à venir. L'occasion était trop belle pour être manquée par les Rouches, qui ont su transformer leur détermination en trois buts décisifs.

Domination précoce et doublé décisif d'Abid

L'ouverture du score est intervenue dès la sixième minute de jeu, suite à une action parfaitement construite par Trouillet. Ce dernier a servi Slimane Abid sur le flanc gauche, profitant d'un désordre défensif chez les locaux. Le ballon est parvenu à Ayensa, qui a inscrit le premier but, portant le score à 0-1. Le Standard semblait alors parfaitement sur orbite, tandis que Lommel ratait deux occasions potentielles vers la dix-neuvième minute.

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La fin de première période a été marquée par la solidité du défenseur Epolo, qui a permis aux Liégeois de rentrer aux vestiaires avec une avance confortable. Quelques minutes avant la cloche, Trouillet a de nouveau servi Abid, dont le tir a contourné le gardier de Lommel complètement surpris par la sortie. Ce second but a doublé la mise, confirmant la supériorité liégeoise et offrant un moral revigorant à la bande entraînée par Patrick Euvrard.

Gestion du match et incident controversé

La seconde moitié du temps de jeu a confirmé le contrôle du Standard, bien qu'un but validé de la tête d'Abid à la soixantième-troisième minute ait été annulé pour une position de hors-jeu sur Ayensa. Cette décision arbitrale n'a pas entamé la confiance des joueurs, qui ont manqué par la suite une demi-douzaine d'occasions supplémentaires pour asséner le coup de grâce définitif.

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L'intégrité du match a toutefois été mise à l'épreuve dans les arrêts de jeu. Karamoko Konadu, défenseur liégeois, a été sanctionné d'un carton rouge après avoir mis au tapis un joueur de Lommel, concédant ainsi un penalty. Cependant, cette pénalité tardive n'a eu aucune conséquence réelle sur le résultat final, l'essentiel étant déjà acquis pour les visiteurs qui triomphent enfin en championnat sur les terres limbourgeoises.

Implications en classement et focus sur Bruges

Avec cette victoire, le Standard de Liège gravit les échelons du classement pour se hisser à la septième place avec dix-huit unités au compteur. Cette progression permet à l'équipe de dépasser son adversaire du soir, Lommel, qui reste à la huitième place avec seize points. L'écart de deux points représente une marge significative dans un championnat aussi serré, renforçant la position des Rouches dans la course aux qualifications européennes.

Ce succès est perçu comme un remède indispensable pour le moral collectif à une semaine du choc décisif. Le Standard se prépare désormais pour recevoir le Club de Bruges, un duel attendu comme une finale anticipée du championnat. Ce match capital aura lieu dimanche soir sur le terrain du Sclessin, sur le coup de 18h30, avec l'objectif de consolider cette dynamique victorieuse acquise à Lommel.