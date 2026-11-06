Victoire du Standard de Liège contre Beveren : Triplé de Dennis Ayensa

Le Standard de Liège bat Beveren 3-0 grâce à un triplé de Dennis Ayensa. Une victoire historique pour les Rouches qui remontent à la 7e place de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a remporté une victoire significative lors de la onzième journée de Jupiler Pro League en battant Beveren sur le score de 3-0. Ce match s'est déroulé vendredi au stade Maurice Dufrasne à Sclessin, marquant le retour au succès pour les Rouches depuis le 5 septembre. Grâce à cette performance, le club liégeois a remonté le classement en occupant désormais la septième place avec quinze points. De leur côté, les visiteurs flamands restent à la treizième position avec dix unités au compteur.

Performance dominante de Dennis Ayensa

Dennis Ayensa a été l'acteur principal de cette rencontre décisive pour le Standard de Liège. Il a inscrit les trois buts qui ont scellé le sort de la partie pour son équipe. Le premier but est intervenu très tôt, dès la cinquième minute, après une action précise qui a fait exulter le stade Maurice Dufrasne. Cette entrée en matière a donné le ton pour le reste du match.

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La suite de la première mi-temps a vu les Liégeois multiplier les occasions dangereuses. Salieuh Drammeh a manqué le cadre du but à la troisième minute, tandis qu'Adnane Abid a placé son tir à côté de la cage face à Johannes Schenk à la trente-septième minute. Ryan Fosso a également tenté sa chance à la vingt-septième minute après un relais avec Ayensa, mais sa frappe est passée au-dessus de la barre transversale.

Avant la pause, la pression s'est poursuivie avec des tirs de Drammeh et un but de Rayan Touzghar annulé pour hors-jeu à la quarante-et-unième minute. Cette domination initiale a posé les bases d'une maîtrise technique et tactique que les joueurs du Standard ont su préserver tout au long de la rencontre face à une équipe de Beveren en difficulté.

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Deuxième mi-temps et double avantage du Standard

La seconde période a confirmé la suprématie des Rouches sur le terrain de Sclessin. Dennis Ayensa a doublé la mise à la soixante-quatrième minute suite à un penalty. Il a été fauché dans le rectangle par Viktor Boone et a su transformer cette opportunité pour porter le score à deux buts d'avance.

Quelques minutes plus tard, à la soixante-huitième minute, le même joueur a conclu son triplé en inscrivant le troisième but de son équipe. Cette performance individuelle exceptionnelle a définitivement coupé l'élan de Beveren, qui a tenté de rebondir sans succès. Mathieu Epolo, le gardien du Standard, a assuré la solidité défensive et a gardé ses cages inviolées jusqu'au terme du match.

Conséquences sur le classement et la dynamique de l'équipe

Cette victoire constitue un tournant émotionnel et sportif pour le Standard de Liège. En signant son premier succès en championnat depuis le début du mois de septembre, l'équipe retrouve confiance et dynamisme. Le retour de Lucien D'Onofrio, ancien homme fort des Rouches, qui a racheté une partie du club, semble porter ses fruits sur le plan竞技.

Pour Beveren, la défaite confirme leur lente descente dans le classement. Le manque de réalisme offensif et les difficultés défensives restent des problèmes récurrents pour les Flandriens. En perspective, les deux équipes devront reprendre l'entraînement pour préparer les prochains enjeux de la saison. La prochaine journée de Jupiler Pro League s'annonce cruciale pour la suite du championnat belge.