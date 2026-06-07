Victoire écrasante du parti de Pachinian aux élections législatives arméniennes, un mandat pour la paix avec l'Azerbaïdjan

Les premiers résultats des élections législatives en Arménie placent le parti du Premier ministre Nikol Pachinian en tête avec une large avance, ce qui pourrait renforcer sa politique pro-européenne tout en maintenant un équilibre avec la Russie. La participation atteint près de 59 %.

En Arménie , le parti du Premier ministre Nikol Pachinian se trouve clairement en tête selon les premiers résultats provisoires des élections législatives . Celles-ci sont considérées comme un test important pour la voie plus pro-européenne et pro-occidentale que Pachinian souhaite suivre.

Selon la commission électorale centrale, le parti "Contrat citoyen" du Premier ministre Pachinian est en tête avec 54 % des voix, suivi par l'alliance "Arménie forte" du milliardaire d'origine russe Samvel Karapétian avec 22 %. Karapétian a promis de maintenir les liens étroits avec la Russie, tandis que Pachinian cherche à se rapprocher de l'Union européenne et des États-Unis. Le président Donald Trump avait également exprimé son soutien à son égard.

Bien que Pachinian souligne qu'il ne souhaite pas rompre les liens avec la Russie. Il déclare vouloir mener "une politique équilibrée". L'Arménie est économiquement et stratégiquement dépendante de Moscou. Ces chiffres sont basés sur le dépouillement de 16 % des bureaux de vote.

Il s'agit donc encore de résultats très provisoires. La participation s'est élevée à un peu moins de 59 %. Une forte victoire pour Pachinian lui donnerait un mandat clair pour achever les négociations de paix avec l'Azerbaïdjan. Les deux pays sont régulièrement en conflit depuis la fin des années 1980.

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