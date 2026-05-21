Vijf zeehondjes vrijgelaten op strand van Blankenberge na maandenlange zorg

Op het strand van Blankenberge werden vrijgelaten vijf zeehonden die in het dierenopvangcentrum Sea Life in Blankenberge werden verzorgd. De dieren waren in de afgelopen maanden in verschillende plaatsen langs de Belgische kust gevonden en hadden intensieve medische zorg nodig om te herstellen.

Vijf zeehondjes vrijgelaten op strand van Blankenberge: 'Emotioneel moment, maar resultaat van maandenlange zorg' Op het strand van Blankenberge zijn donderdagochtend 5 zeehonden vrijgelaten. De dieren revalideerden in het dierenopvangcentrum Sea Life en zijn weer sterk genoeg om het ruime sop in te gaan.

Onder het toeziend oog van heel wat kinderen en wandelaars trokken ze samen het water in. Het zeehondenziekenhuis van Sea Life in Blankenberge zat de voorbije maanden uitzonderlijk vol met zieke, verzwakte en gewonde pups. De 5 zeehonden, Pippa, Julia, Julio, Yutha en Lina, werden tussen februari en april op verschillende plaatsen langs de Belgische kust gevonden.

Elk dier kwam door een andere reden in de opvang terecht, maar allemaal hadden ze intensieve medische zorgen en dagelijkse opvolging nodig om opnieuw op krachten te komen. Zo is er Pippa, de vrouwelijke grijze zeehond, die de afgelopen weken veel aandacht kreeg nadat ze op 5 april in Koksijde werd gered.

'Het dier zat verstrikt in een draagtas van een supermarkt', zegt Laura Lampo van Sea Life. 'Dat bracht opnieuw de problematiek van afvalvervuiling in zee onder de aandacht. Dankzij de snelle interventie van de betrokken diensten kon de zeehond worden bevrijd en verzorgd.

' Julio, een mannelijke grijze zeehond, werd op 28 februari gevonden in Oostduinkerke. Rond zijn nek zat een net verstrengeld waardoor hij volledig uitgeput was geraakt.

'Dat toont de impact van achtergelaten afval en verloren vismateriaal in zee. Na weken van verzorging en herstel bereikte Julio opnieuw een gezond gewicht en kon hij vandaag worden vrijgelaten.

', aldus Lampo. Dankzij de vrijlating van deze 5 zeehonden blijft momenteel nog amper 1 zeehond in de opvang achter.

'En dat is goed nieuws', aldus Lampo. 'Hoe minder er bij ons zitten, des te meer er in de vrije natuur zijn. ' Sea Life Blankenberge beklemtoont dat snelle meldingen van zeehonden in nood cruciaal blijven. 'Verzwakte pups, dieren die verstrikt raken in afval of zeehonden met verwondingen hebben vaak dringend hulp nodig om te overleven.

', aldus Lampo. Wie een zeehond in nood aantreft, neemt best contact op met de zeehondentelefoon op +32 477 34 58 90 en benadert het dier niet zelf





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