Viktor L., de Russische zakenman verdacht van spionage en drugshandel

De rechtbank in Brussel spreekt zich vandaag uit over Viktor L., een Rus uit Ukkel die ervan wordt verdacht militaire goederen naar Rusland te hebben verscheept. Volgens het federaal parket had L. banden met de Russische militaire inlichtingendienst. De hoofdverdachte in deze zaak is Viktor L., een Russische zakenman die in Brussel woont en werkt. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en het omzeilen van in- en uitvoerbeperkingen voor 'defensiegerelateerde producten'. Volgens het federaal parket exporteerde de Rus drukgevoelige detectoren voor het controleren van explosies, en meetapparatuur, naar vennootschappen in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. In totaal zou de man zo'n 400 ton aan goederen en chemische producten naar Rusland hebben uitgevoerd.

Artikel luisterenIs hij een spion van het Kremlin of enkel een zakenman? De rechtbank in Brussel spreekt zich vandaag uit over Viktor L. , een Rus uit Ukkel die ervan wordt verdacht militaire goederen naar Rusland te hebben verscheept.

Volgens het federaal parket had L. banden met de Russische militaire inlichtingendienst. Zelf weet de man 'niets'. Waarover gaat het precies? De hoofdverdachte in deze zaak is Viktor L., een Russische zakenman die in Brussel woont en werkt.

Hij heeft een kantoor op de 6e verdieping van een gebouw in Ukkel. Volgens The Insider, een website die onderzoek voert naar Russische veiligheidsdiensten, corruptie en desinformatie, vestigt de zestiger zich rond de eeuwwisseling in ons land. Hij doet zich officieel voor als zaakvoerder van het bedrijf 'Groupe d'Investissement Financier'. Maar in juni vorig jaar wordt de man opgepakt in zijn woning, zo meldt dezelfde website.

Het federaal parket bevestigt die arrestatie. Vandaag krijgt de man te horen welke straf hij krijgt. Want Viktor L. blijkt geen gewone zakenman. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en het omzeilen van in- en uitvoerbeperkingen voor 'defensiegerelateerde producten'.

Volgens het federaal parket exporteerde de Rus drukgevoelige detectoren voor het controleren van explosies, en meetapparatuur, naar vennootschappen in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan.

'Maar dat was telkens een tussenstop', zegt de federale substituut-procureur. 'De werkelijke eindbestemming was Rusland. 'In totaal zou de man zo'n 400 ton aan goederen en chemische producten naar Rusland hebben uitgevoerd. De douane onderschept een lading van 9 ton aluminiumoxide, die vanuit een loods in Luik via Duitsland en Turkije naar Rusland wordt gesmokkeld.

Die stof speelt een belangrijke rol in de raketindustrie. Een van de leveringen gaat naar het bedrijf Sonatek in Moskou dat samenwerkt met de producent van de hypersonische Kinzhal-raket, een van de meest geavanceerde Russische wapens die al sinds het begin van de oorlog met Oekraïne wordt ingezet. De raket heeft een bereik van maximaal 2.000 kilometer en vliegt met 10 keer de snelheid van het geluid - volgens Poetin is ze 'onoverwinnelijk', zo laat hij in 2018 noteren.

L.'s jongste zoon is CEO van het defensiebedrijf. Het parket wijst erop dat ze documenten hebben vervalst om de ware aard van de uitgevoerde producten te verbergen. Meer zelfs: volgens de openbaar aanklager blijkt uit rapporten van de Staatsveiligheid dat de man ook werkt voor de militaire inlichtingendienst GRU.

'Russische inlichtingenofficieren gebruikten hem om zich in België te vestigen', zo klinkt het. 'De informatie die gepubliceerd werd door The Insider en wat in de rapporten van de Staatsveiligheid staat wordt bevestigd door dit onderzoek. ' The Insider ontdekt ook dat Viktor L. een slaapplek heeft in de academie van de militaire inlichtingendienst wanneer hij student is. Naast de hoofdverdachte staat ook zijn zoon, die momenteel in Rusland woont, terecht.

Het federaal parket eist 10 jaar cel tegen hem. Ook een 3e beklaagde staat terecht. Het gaat om een Brusselse ondernemer van Russische origine die zou hebben samengewerkt met L. Tegen hem eist het parket 3 jaar cel met uitstel. Advocaat Stanislas Eskenazi pleit voor de vrijspraak van zijn cliënt.

'De bewering dat hij cliënt een agent van de GRU is, is niet meer dan onzin. Hij is niet meer dan een zakenman die materialen verkocht waarvan wij de mening zijn toegedaan dat de verkoop ervan, zelfs aan Rusland, volkomen legaal is.

'De advocaat vraagt een straf met uitstel. 'Ik ben toch wel geschrokken van de vordering van het federaal parket, dat maar liefst 7 jaar cel eist. Mijn cliënt is 63 jaar oud en heeft geen krasje op zijn strafblad.





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