Ville à 30 km/h : Quels avantages et inconvénients ?

Réponse à une question sur les avantages et inconvénients d'une ville à 30 km/h, avec un focus sur la situation à Liège.

Florence Renard de Liège nous a posé une question pertinente : Quels sont les avantages et les inconvénients d'une ville à 30 km/h ? Qu'est-ce qui empêche une ville comme Liège d'adopter cette mesure à plus grande échelle ? Pour répondre à ces interrogations, il est nécessaire de s'appuyer sur des données concrètes et des expériences menées dans d'autres villes.

Une étude approfondie, portant sur une quarantaine de villes européennes, a permis de mettre en évidence les bénéfices significatifs liés à la réduction de la vitesse en milieu urbain. Les résultats sont clairs : la limitation à 30 km/h contribue à une diminution notable du nombre d'accidents, ainsi que de leur gravité. En moyenne, on constate une baisse de 23% des accidents, une réduction de 37% du nombre de décès et une diminution de 38% des blessés. Cette amélioration est due à plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, à 30 km/h, le conducteur dispose de plus de temps pour réagir face à un imprévu, ce qui réduit considérablement le risque de collision. De plus, en cas de choc, l'impact est beaucoup moins violent, diminuant ainsi les conséquences physiques pour les personnes impliquées. Il est crucial de souligner que, pour un piéton, le risque de décès est jusqu'à cinq à six fois moins élevé à 30 km/h qu'à 50 km/h. La sécurité routière est donc considérablement améliorée grâce à cette mesure. \Au-delà de l'aspect sécuritaire, la limitation de vitesse à 30 km/h apporte également des bénéfices environnementaux et en termes de qualité de vie. La pollution sonore diminue de 2,5 décibels, ce qui se traduit par une réduction du stress et une amélioration du sommeil pour les habitants. Ce changement contribue indirectement à une diminution de l'incidence des maladies cardiovasculaires, améliorant ainsi la santé publique. De plus, la pollution atmosphérique est réduite. Des études montrent une baisse moyenne de 18% des émissions de CO₂ et une réduction de 7% de la consommation de carburant. Ces chiffres témoignent d'un impact positif sur l'environnement et de la contribution à la lutte contre le changement climatique. Toutefois, il est important de considérer les potentiels inconvénients liés à la mise en place d'une zone 30. Le principal étant l'allongement des temps de trajets pour certains usagers. Si la vitesse est trop souvent réduite, cela peut engendrer des bouchons, notamment sur les axes les plus fréquentés. C'est pourquoi une organisation efficace du trafic est essentielle pour minimiser ces ralentissements. Cela passe par une planification réfléchie, une signalisation claire et, le cas échéant, des aménagements routiers adaptés.\À Liège, des initiatives ont déjà été prises dans ce sens. Actuellement, 160 km de routes sont en zone 30, ce qui représente environ un quart du réseau routier de la ville. La mise en place de ces zones a débuté aux abords des écoles, afin de garantir la sécurité des enfants, puis s'est étendue aux quartiers présentant un potentiel cyclable important. Chaque année, de nouvelles zones 30 sont créées progressivement, témoignant de la volonté de la ville de s'engager dans cette démarche. Cependant, les grands boulevards urbains et les entrées de ville restent généralement limités à 50 km/h. Ces axes dépendent du Service Public de Wallonie (SPW), ce qui complexifie leur adaptation immédiate. Néanmoins, la ville de Liège est en pourparlers avec le SPW afin d'étudier des solutions pour sécuriser ces zones et les adapter aux enjeux de la sécurité routière. En résumé, la ville de Liège est déjà active dans la mise en œuvre de la limitation de vitesse à 30 km/h, tout en restant attentive aux contraintes et aux défis que cela représente. L'approche est progressive, visant à améliorer la sécurité routière et la qualité de vie des Liégeois étape par étape. Cet article est le fruit d'une question posée directement à la rédaction de la RTBF, illustrant ainsi l'importance d'écouter les préoccupations des citoyens et de leur apporter des réponses claires et documentées. N'hésitez pas vous aussi à poser vos questions





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