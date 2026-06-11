Vincent Dalin, recordman du Vendée Globe, révèle qu'il a un cancer

Le navigateur français Vincent Dalin, qui a remporté le Vendée Globe 2024/2025 en solitaire, sans escale et sans assistance, a révélé qu'il souffrait d'un cancer il y a huit mois. Il a publié son cancer dans un livre pour aider les malades, devenant ainsi le recordman de l'épreuve avec 64 jours 19 heures 22 minutes. Avant de passer du temps avec sa famille, il a participé à la conception du futur voilier de l'écurie Macif, avec laquelle il a signé la plupart de ses victoires. Ses deux exploits sur le Vendée Globe, en 2021/2022, ont fait connaître du grand public, bien au-delà des frontières françaises.

Le navigateur français Vincent Dalin , qui a remporté le Vendée Globe 2024/2025 en solitaire, sans escale et sans assistance, a révélé qu'il souffrait d'un cancer il y a huit mois.

Il a publié son cancer dans un livre pour aider les malades, devenant ainsi le recordman de l'épreuve avec 64 jours 19 heures 22 minutes. Avant de passer du temps avec sa famille, il a participé à la conception du futur voilier de l'écurie Macif, avec laquelle il a signé la plupart de ses victoires. Ses deux exploits sur le Vendée Globe, en 2021/2022, ont fait connaître du grand public, bien au-delà des frontières françaises





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