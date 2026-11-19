L'entraîneur de Bayern Munich lève le voile sur son malaise d'octobre. Il assure être en pleine forme et remercie son entourage médical et le club.

Vincent Kompany s'est adressé aux journalistes pour la première fois depuis son malaise, affichant une sérénité qui contraste avec l'intensité des récentes semaines. L'entraîneur du Bayern Munich, le bras en écharpe, a confirmé que les examens médicaux révélaient une santé solide sans conséquences durables. Il a exprimé sa gratitude envers le club et l'équipe médicale pour leur soutien durant cette période incertaine.

Détailler le processus médical et les résultats

Vincent Kompany a expliqué que le diagnostic a nécessité un long processus d'analyses. Tous les résultats obtenus durant cette phase ont été positifs, ce qui signifie que les examens n'ont révélé aucune anomalie grave. Il a souligné que les médecins ont tout mis en œuvre pour identifier une cause spécifique, mais qu'ils n'ont finalement rien trouvé de suspect. Selon lui, cette absence de constat clinique signifie qu'il n'y aura aucune autre conséquence sur sa capacité à diriger l'équipe.

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Clarifier les rumeurs sur son mode de vie

Face aux spéculations sur son hygiène de vie, notamment concernant la consommation de café ou les heures de sommeil, Vincent Kompany a tenu à rectifier le tir. Il a déclaré que la vérité était plus simple : il était malade depuis octobre. Il admet avoir ignoré les signaux d'alerte de son corps, croyant pouvoir tenir le coup comme il l'aurait fait pour une blessure physique. Il a continué à travailler alors qu'il avait un besoin impérieux de repos, ce qui a retardé sa guérison, mais il affirme maintenant que la situation est résorbée.

En qualifiant cette expérience d'intense et de nouvelle, le dirigeant allemand a noté que cette maladie est survenue à de nombreuses personnes durant le mois d'octobre. Il a regretté de ne pas avoir écouté son corps assez tôt, précisant que tout ce qui s'est produit ensuite n'était que la conséquence directe de ce retard. Cette admission ouverte vise à mettre un terme aux conjectures infondées qui ont circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse sportive.

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Impact et prochains pas pour le club

Cette absence forcée a offert à Vincent Kompany une perspective inhabituelle sur la gestion de son équipe. Il a pu observer les staffs techniques et les joueurs d'un angle différent, qualifiant cette expérience de passionnante et instructive. Bien que son épaule en écharpe lui ait limité certaines actions, il se sent aujourd'hui suffisamment bien pour passer à la suite. Il exprime le souhait que tout revienne à la normale le plus rapidement possible pour permettre au Bayern Munich de reprendre son cours normal.

Le prochain chapitre de son histoire est désormais ouvert. Vincent Kompany a terminé son communiqué en allemand par un simple merci, saluant la présence et l'aide de tous ceux qui l'ont soutenu. Cette annonce confirme que la période critique est derrière lui et que l'entraîneur est prêt à se concentrer pleinement sur les objectifs sportifs de son club sans distraction liée à sa santé.