Vincent Stavaux échappe à la prison : La décision de la cour d'appel suscite la polémique

La cour d'appel a annulé la condamnation à de la prison de Vincent Stavaux, ancien manager sportif, qui avait été reconnu coupable d'attouchements sexuels sur des jeunes basketteurs. Cette décision, assortie d'un sursis total, provoque l'indignation des victimes et relance le débat sur la reconnaissance de la souffrance des mineurs victimes d'abus.

Vincent Stavaux , ancien manager sportif, échappe à la prison. La cour d'appel a infirmé la décision de première instance et a entièrement assorti sa condamnation d'un sursis. Il avait initialement été condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont la moitié avec sursis, pour des attouchements sur huit jeunes basketteurs entre 2005 et 2011. La décision suscite une vive émotion parmi les parties civiles, qui dénoncent une reconnaissance insuffisante de leur souffrance.

La cour a justifié sa décision par l'absence d'antécédents et de récidive, prenant également en compte la nature des infractions reprochées. Cette affaire met en lumière les conséquences profondes des abus sexuels sur les mineurs et les difficultés des victimes à obtenir une reconnaissance judiciaire pleinement satisfaisante. \Du côté des victimes, la déception et la colère sont palpables. Ludovic D’Artois, une des victimes, exprime son incompréhension face à cette décision : « Le fait que la justice ait pris cette décision, c’est comme si toute la souffrance et la douleur, dont on a pu parler au cours de ces longues années de procès, n’avaient pas été reconnues à leur juste valeur par rapport à la peine ». Les parties civiles estiment que la décision minimise l'impact des actes commis par Stavaux et ne tient pas suffisamment compte des séquelles psychologiques et émotionnelles qu'ils ont entraînées. Le sentiment d'injustice est renforcé par le fait que Stavaux, bien que reconnu coupable d'atteinte à l'intégrité sexuelle de mineurs, n'aura pas à purger de peine de prison. L'avocat de Stavaux, Jean-Philippe Mayence, a souligné que les accusations ne portaient pas sur des viols, mais sur des « attentats à la pudeur », ce qui a été un facteur déterminant dans la décision de la cour d'appel. Cette distinction juridique, bien que technique, ne semble pas apaiser la douleur et la frustration des victimes. \Malgré l'absence de détention, Vincent Stavaux reste soumis à une mise à l'épreuve de cinq ans. Il devra se présenter régulièrement devant les assistants de justice en Belgique, une mesure destinée à encadrer sa réinsertion et à prévenir toute récidive. Cependant, les victimes expriment des inquiétudes quant à son avenir et notamment ses activités professionnelles. Loïc Lépine, une autre victime, souligne que Stavaux travaille actuellement pour une école de ski en France, ce qui signifie qu'il est en contact avec des enfants. Cette situation suscite de vives préoccupations et soulève des questions sur la protection des mineurs. Les victimes craignent que Stavaux, malgré sa condamnation, ne représente toujours un danger potentiel. L'affaire met en exergue la complexité des décisions judiciaires dans les affaires d'abus sexuels, où les considérations légales doivent être équilibrées avec l'impact profond sur les victimes. Elle souligne également l'importance de la vigilance et de la protection des enfants contre toute forme d'agression





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