Vingt-sept ans de prison pour Paolo Falzone, responsable du drame du carnaval de Strépy

La cour d'assises a condamné Paolo Falzone à 27 ans d'emprisonnement pour sept homicides involontaires et 79 tentatives d'homicide lors du carnaval de Strépy. Son passager écope de deux ans avec sursis. Les réactions des familles des victimes sont partagées entre soulagement et incompréhension face à la clémence envers le passager.

Le tribunal a condamné Paolo Falzone à une peine de vingt-sept ans d'emprisonnement pour le drame du carnaval de Strépy, survenu il y a un peu plus de quatre ans.

La cour d'assises l'avait déclaré coupable la semaine précédente de sept homicides involontaires et de soixante-dix-neuf tentatives d'homicide involontaire. Son passager, Antonino F., a écopé de deux ans de prison avec sursis pour omission de porter secours. Le procès, qui a duré un mois et demi, est désormais clos. Les audiences sur les demandes de dommages et intérêts des parties civiles auront lieu en septembre.

Les deux condamnés disposent encore de quinze jours pour se pourvoir en cassation. L'avocat Dimitri de Béco, qui représente plusieurs victimes, s'est déclaré satisfait de la lourdeur de la peine : "C'était un procès ardu et chargé d'émotions. La justice a été rendue. Ce n'était pas un accident mais un homicide involontaire.

La peine est proportionnée.

" Il a rappelé que la peine ne ramènerait pas les défunts mais apaiserait quelque peu les blessures. Une interdiction à vie de conduire n'a cependant pas été prononcée. Les réactions des familles des victimes sont mitigées. Nicole Greuse estime la sanction adéquate et se dit satisfaite : "C'était le procès que nous devions avoir.

Nous avons confiance en la justice.

" À l'inverse, Marianna Imperiale, dont le père Salvatore a été tué et traîné sur plusieurs centaines de mètres, exprime son scepticisme face à la condamnation avec sursis du passager : "C'est très difficile à accepter. Maintenant que le procès est fini, je tourne la page mais l'absence de nos proches est très douloureuse.

" Le parquet a demandé la mise en détention immédiate de Falzone, qui était jusqu'alors libre sous bracelet électronique. Son avocat s'y est opposé, plaidant qu'il ne présentait pas de risque et qu'il devait s'occuper de son jeune fils. Le tribunal a toutefois ordonné son incarcération immédiate. Dans son jugement, la cour a souligné "un total manque de respect pour la vie humaine" et a décrit la scène comme un "scénario de guerre".

Elle a qualifié Falzone de "fou derrière le volant" et a noté son manque d'empathie, exigeant une véritable introspection. Le passager, quant à lui, a été reconnu coupable d'une "réfutation égoïste d'aider les victimes". Le verdict a été accueilli par des applaudissements que le président a immédiatement rappelés à l'ordre. L'avocat de Falzone a indiqué que son client s'attendait à une peine lourde et que ses parents pourraient lui dire adieu.

La cour a justifié la sévérité de la peine par la gravité extrême des faits, la violence exercée contre un groupe de personnes, dont des enfants, lors d'une fête, et l'utilisation de la voiture comme une arme. L'identité du passager n'a été révélée que partiellement, en raison de son rôle moins important. Les audiences concernant les indemnisation des victimes se tiendront donc en septembre prochain





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carnaval Strépy Paolo Falzone Homicide Involontaire Condamnation 27 Ans Prison Passager Sursis Victimes Justice

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIVE Paolo Falzone krijgt 27 jaar cel voor carnavalsdrama in Strépy, waarbij 7 mensen stiervenLIVE Paolo Falzone wordt veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar voor het carnavalsdrama in Strépy, iets meer dan 4 jaar geleden. Vorig week besliste de assisenjury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk.

Read more »

Paolo Falzone condamné à 27 ans de prison pour le drame de StrépyPaolo Falzone a été condamné à 27 années de réclusion criminelle pour sept meurtres et 79 tentatives de meurtre lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies en 2022.

Read more »

Paolo Falzone condamné à 27 ans de prison, Antonino Falzone à 2 ansLe jury de la cour d'assises du Hainaut a rendu son arrêt ce mercredi matin vers 11 heures. Les jurés ont décidé de...

Read more »

Drame de Strépy : Paolo Falzone condamné à 27 ans de prisonPaolo Falzone a été condamné à 27 ans de prison pour sept meurtres et 79 tentatives de meurtre lors du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies. Le verdict a été lu en début de matinée, clôturant la phase de culpabilité du procès.

Read more »