Vinny et Stijn ont perdu tous les deux un bébé en développement : 'Je femme accouche d'un fœtus mort et je ne peux rien faire comme homme'

Les partenaires perdent leur bébé et partagent leur histoire avec VRT NWS. Ils expliquent comment ils ont vécu ce moment difficile et comment ils ont essayé de s'en sortir.

Vinny et Stijn ont perdent tous les deux un bébé en développement : 'Je femme accouche d'un fœtus mort et je ne peux rien faire comme homme', selon Vinny .

Les partenaires perdent leur bébé et partagent leur histoire avec VRT NWS.

'J'ai mis mes émotions de côté pour qu'elle ne s'enfonce pas dans le chagrin', déclare Vinny. Pour Stijn, c'est le moment froid et glacial dans la salle d'hôpital qui reste gravé dans sa mémoire : 'Ma femme était en train de pleurer fort dans la salle d'hôpital et je étais sous le choc de mes émotions. Le monde s'est arrêté de tourner pendant un instant.

', dit-il. Vinny et son partenaire Elien reçoivent 5 jours avant la première échographie de contrôle chez le gynécologue des saignements. Ils ne paniquent pas immédiatement et décident d'attendre. Lorsque les saignements durent 2 à 3 jours, le couple se rend à l'urgence.

'Le médecin d'urgence nous a rassurés : il y avait encore un cœur visible sur l'échographie. Nous sommes rentrés chez nous avec un espoir renouvelé et avons attendu la prochaine échographie de contrôle.

', déclare Vinny (30). Il y a environ 10 ans, Stijn (38) a vécu une histoire similaire. Après 8 semaines de grossesse, sa femme a commencé à saigner.

'Nos alarmes ont sonné immédiatement, mais à l'urgence, ils ne pouvaient rien faire. On nous a donc renvoyés chez nous.

', raconte Stijn. 'On a trouvé cela une mauvaise nouvelle et on est allé voir un gynécologue dans l'hôpital après une deuxième saignée. ', explique Stijn. 'Celui-ci nous a dit froidement et cruellement : le cœur ne bat pas, le fœtus n'est plus viable.

', dit-il. Stijn Henderick (38) a perdu deux fois un bébé en développement avec sa femme. Il est toujours traumatisé par le manque d'humanité dans ce moment.

'Vous êtes bombardé de mauvaises nouvelles et vous devez alors faire face à une procédure pour éliminer le fœtus. ', dit Vinny. Les femmes qui ont un avortement doivent encore subir une sorte de petite naissance.

'C'est plus que simplement s'asseoir sur la toilette et saigner. ', déclare Vinny. 'Mais personne ne parle jamais de cela, donc je ne savais pas. ', ajoute-t-il.

Il explique comment cela se passe : 'Elien a dû subir une sorte de petite naissance pour éliminer le fœtus. Elle a même eu des douleurs pour l'activer, une sorte de mini-contraction.

', dit-il. 'Je me suis senti plus impuissant que jamais. ', raconte Stijn. 'Votre femme accouche d'un fœtus mort et vous ne pouvez rien faire comme homme.

Vous pouvez juste être là, mais vous voudriez pouvoir prendre sur vous la douleur physique et émotionnelle de votre partenaire.

', dit-il. Après la mauvaise nouvelle, Vinny entre dans ce qu'il appelle une 'mode d'action' : 'Je savais que cela était un choc énorme pour Elien. Nous avions parcouru un parcours médical pour devenir enceints, car elle avait des problèmes de fertilité





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