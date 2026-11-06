L'administration pénitentiaire confirme un viol à la prison de Haren et quatre blessures parmi le personnel. Une enquête judiciaire est ouverte.

L' administration pénitentiaire a confirmé vendredi qu'une détenue de la prison de Haren a été victime d'un viol mercredi dans un atelier de l'établissement. Cette violence majeure a déclenché une enquête judiciaire confiée au parquet de Bruxelles, tandis qu'un suivi médical d'urgence a été immédiatement mis en place pour la victime. L'institution a également révélé que quatre agents pénitentiaires avaient été blessés lors d'incidents distincts survenus jeudi dans la même géographie carcérale.

Détails de l'agression et réponse médicale

Les faits se sont déroulés mercredi au sein d'un atelier de la prison de Haren, confirmant une information initialement relayée par La Dernière Heure. La porte-parole des établissements pénitentiaires a précisé que la prise en charge de la victime avait été priorisée, incluant un accompagnement psychologique et médical adapté. Le service médical de l'administration supervise actuellement l'état de santé de la prisonnière ainsi que celui des autres détenus qui travaillaient dans le même atelier ce jour-là, afin de prévenir tout impact traumatique supplémentaire.

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Violences contre le personnel et incident psychiatrique

Un second drame s'est produit jeudi, impliquant un détenu présent dans les murs de l'établissement depuis le début de la semaine. Ce dernier, identifié pour présenter des troubles psychiatriques, devait être examiné en cellule par un médecin. Lors de cette procédure de soin, il a brusquement agressé le personnel soignant et sécuritaire, blessant quatre agents au total. L'administration pénitentiaire a souligné la gravité de cette attaque contre les fonctionnaires, qui sont en première ligne pour assurer la sécurité quotidienne des infrastructures.

Fugue et capture d'un détenu émérite

La même journée de jeudi, un autre détenu a réussi à quitter la prison de Haren, provoquant une alerte sécuritaire majeure. Après sa fugue, les autorités ont lancé des recherches intensives qui ont abouti à l'identification de la personne dans le centre de Bruxelles. L'évasion a pris fin au cours de l'après-midi, lorsque les forces de l'ordre ont rattrapé le fugueur. Cet incident distinct, bien que résolu rapidement, a contribué à la complexité de la journée pour les équipes de sécurité de l'établissement bruxellois.

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Ouverture d'une enquête judiciaire internationale

Face à la gravité des agissements, le parquet de Bruxelles a officiellement ouvert une enquête judiciaire pour suivre l'affaire du viol. Cette décision implique une coordination étroite avec les services de renseignement et les unités spécialisées de la police judiciaire. La porte-parole a insisté sur le fait que chaque détail sera scrutiné pour identifier les responsables potentiels et assurer la conformité des procédures de surveillance au sein des ateliers de travail carcéral.

Conséquences politiques et sécurité péritentielle

Ces événements surviennent dans un contexte de vigilance accrue concernant la sécurité dans les prisons belges. L'administration pénitentiaire doit désormais justifier les protocoles de surveillance utilisés dans les ateliers et lors des examens médicaux. La réputation de l'établissement de Haren en est affectée, et des contrôles supplémentaires pourraient être mis en place pour prévenir toute récidive. L'opinion publique suit attentivement l'avancée de l'enquête et les mesures correctives annoncées par le gouvernement fédéral.