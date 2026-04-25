Violences en Prison : Agressions Graves à Namur et Mons, le Personnel Pénitentiaire en Colère

Deux agressions violentes ont secoué les prisons de Namur et de Mons, blessant gravement des agents pénitentiaires et mettant en lumière des conditions de détention précaires et un manque de ressources alarmant. Le personnel exprime son mécontentement et réclame des mesures urgentes pour assurer sa sécurité et améliorer le système pénitentiaire.

Une vague d'agressions violentes a frappé les prisons de Namur et de Mons , mettant en lumière des conditions de détention alarmantes et un manque criant de ressources et de sécurité pour le personnel pénitentiaire .

A Namur, Christelle, une agente chargée du ramassage des poubelles dans les cellules, a été sauvagement agressée par un détenu armé d'un morceau de carrelage. L'attaque a été d'une brutalité extrême, infligeant à la victime de multiples blessures au visage et aux mains. Christelle décrit avec émotion les coups reçus, ressentant une sensation de mitraillage au niveau du visage, des impacts sur la tête et derrière les oreilles, ainsi que de profondes coupures aux doigts nécessitant trois points de suture.

Ses cris ont alerté un collègue qui est intervenu immédiatement, mais l'agresseur n'a pas cessé son acharnement. Christelle, terrifiée, a imploré son collègue de la sauver, craignant pour sa vie. Le détenu a finalement été maîtrisé et placé en cellule de réflexion, en attendant son transfert vers un autre établissement pénitentiaire. L'incident a profondément choqué l'ensemble du personnel de la prison.

Parallèlement, à Mons, une autre agression a eu lieu impliquant des agents pénitentiaires tentant d'intervenir auprès d'un détenu suspecté de posséder un téléphone portable. Ce dernier a réagi avec une violence inouïe, agressant physiquement les agents lors de son transfert vers une cellule d'isolement.

Marc Elia, délégué du syndicat Sypol-Epi, présent lors de l'intervention, témoigne de la gravité des blessures subies par deux de ses collègues : l'un a subi une fracture du nez, une déformation de la mâchoire et une arcade ouverte, tandis que l'autre a été victime d'une commotion cérébrale. La scène était particulièrement choquante, avec du sang retrouvé jusqu'à l'infirmerie.

L'agresseur est connu pour ses antécédents de violence envers les forces de l'ordre et avait été transféré à Mons après avoir agressé des agents pénitentiaires à Nivelles. Cette situation soulève des questions cruciales quant à la pertinence de transférer des détenus violents vers des prisons moins équipées et moins sécurisées. Le personnel pénitentiaire exprime son découragement et son mécontentement face à ces événements.

Jérôme Michez, vice-président du syndicat Sypol-EPI, souligne le sentiment d'abandon et d'incompréhension des agents, qui se demandent comment un détenu connu pour des faits similaires a pu être affecté à une prison vétuste, manquant de personnel et de formation adéquate. En signe de protestation, les agents pénitentiaires ont ralenti les activités de la prison le lendemain de l'agression.

La direction de l'établissement a réagi en exprimant sa solidarité avec les blessés et en reconnaissant les difficultés engendrées par la surpopulation carcérale, le manque de personnel et la vétusté des infrastructures. L'agresseur de Mons est actuellement isolé et sera prochainement transféré vers un autre établissement. Valérie Lebrun, cheffe d’établissement de la prison de Namur, dénonce avec force les conditions de détention inhumaines, soulignant qu'il est inacceptable qu'un état démocratique puisse entasser trois personnes dans un espace de seulement 9m².

Ces agressions mettent en évidence une crise profonde au sein du système pénitentiaire belge, nécessitant des mesures urgentes pour garantir la sécurité du personnel et améliorer les conditions de détention





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