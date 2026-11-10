Violences juveniles en Belgique : l'enquête Stupéfiant de RTL

RTL tvi diffuse ce 10 novembre le premier épisode de Stupéfiant, enquête sur les violences extrêmes touchant les mineurs en Belgique et leurs causes sociétales.

Le mardi 10 novembre, le magazine d'investigation Stupéfiant de RTL tvi a dévoilé son premier épisode centré sur l'escalade des violences touchant les mineurs en Belgique. Animé par Christophe Deborsu et Julie Denayer, ce numéro d'ouverture aborde avec rigueur des phénomènes sociaux préoccupants tels que les bagarres organisées pour le plaisir, les agressions brutes et l'exploitation sexuelle. Cette mise en lumière vise à décrypter les mécanismes sous-jacents à ces déviances et leurs conséquences dévastatrices sur les jeunes victimes et leurs familles.

L'adrénaline et les réseaux sociaux au cœur du malaise

Christophe Deborsu et Julie Denayer ont mené une enquête approfondie à Chimay, où des adolescents se rassemblent derrière une piscine pour organiser des combats après l'école. Ces affrontements sont souvent filmés et partagés, révélant une légèreté inquiétante chez les jeunes participants qui traitent ces situations comme de simples jeux. Le journaliste souligne que cette absence de prise de conscience de la gravité des actes et du caractère déviant du comportement constitue un véritable problème de société.

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Plusieurs facteurs expliquent cette quête de violence, notamment la recherche d'adrénaline et l'influence des sports de combat comme l'UFC ou le MMA. L'impact des réseaux sociaux, en particulier TikTok, où la rapidité et la viralité priment, joue également un rôle central dans ces comportements. Cependant, Christophe Deborsu tient à nuancer ces généralisations, rappelant que la grande majorité des jeunes sont exemplaires et que seuls ceux qui dévient le font de manière très extrême.

Témoignages bouleversants à Anderlecht et à Chimay

Une rencontre particulièrement marquante a eu lieu à Anderlecht avec un adolescent de 15 ans, victime d'une agression violente suite à un simple échange de regards. Pris à partie par plusieurs jeunes, il a été aspergé d'un produit inflammable puis incendié. Pour échapper aux flammes, le jeune garçon s'est jeté dans un canal sans savoir nager, avant d'être secouru miraculeusement par des amis sur la rive. Il porte encore les traces physiques de cet événement traumatique et ne peut plus reprendre l'école.

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Ce jeune garçon, bien que marqué, refuse la vengeance et fait confiance à la justice tout en poursuivant sa convalescence avec le soutien de sa mère. Christophe Deborsu a également rencontré la sœur de Jason, un adolescent de 16 ans tué à Chimay par un jeune de 15 ans armé d'un couteau. Ces tragédies individuelles illustrent l'ampleur réelle des drames qui secouent les communautés locales et soulignent l'urgence d'une prise de conscience collective.

Accès facile aux armes et augmentation des dossiers judiciaires

L'enquête révèle la facilité avec laquelle les armes peuvent être achetées sur Internet, contournant les interdictions légales pour quelques dizaines d'euros. Christophe Deborsu a lui-même démontré cette banalisation du commerce d'armes, un phénomène qui inquiète profondément les journalistes et les autorités. Cette accessibilité aux armes blanches contribue directement à l'escalade de la violence et à la gravité des blessures infligées aux victimes adolescentes.

La problématique des armes a également conduit l'équipe en France pour assister à des contrôles de sacs à l'entrée des établissements scolaires. Les statistiques judiciaires confirment une hausse alarmante des incidents, avec une augmentation de 73 % des dossiers pour coups et blessures impliquant des mineurs. Parallèlement, le nombre d'affaires d'homicide concernant cette tranche d'âge a été multiplié par quatre, signalant une détérioration notable de la sécurité publique.

Diffusion et suite de l'enquête Stupéfiant sur RTL

L'émission Stupéfiant se poursuit pendant trois semaines sur RTL tvi, avec des diffusions à partir de 20h25, et reste disponible en streaming pour un large public. Ce format permet d'explorer en profondeur d'autres sujets de société sensibles tels que la drogue, la prostitution et la corruption. Les journalistes interrogent des victimes, des témoins et des acteurs de terrain pour offrir une compréhension globale de ces réalités complexes.

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Ce premier épisode sert de base à une réflexion collective sur la prévention et la gestion de la violence juvenile en Belgique. En présentant des faits bruts et des témoignages directs, RTL tvi appelle à une réponse adaptée des institutions et de la société civile face à ces défis majeurs.