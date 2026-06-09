Violences lors des manifestations de l'enseignement francophone à Bruxelles : le chef de police dénonce des "amokmakers" professionnels

Alors que des élèves de l'enseignement francophone protestent contre des mesures d'économie, les manifestations à Bruxelles ont dégénéré. Le chef de la police de Bruxelles-Sud accuse des jeunes, parfois dès 11 ans, d'être instrumentalisés pour déstabiliser l'État. Vingt-trois personnes ont été interpellées. Le parquet poursuit les actes violents et enquête aussi sur des présumés violences policières. Le ministre de l'Enseignement assure que les examens externes auront bien lieu, malgré les perturbations.

Le chef de la police de la zone de Bruxelles -Sud, Jurgen De Landsheer , a fermement condamné les récentes violences survenues lors de manifestations d' élèves de l'enseignement francophone à Bruxelles .

Selon lui, des enfants dès 11 ans, manipulés par des fauteurs de troubles professionnels, cherchent à déstabiliser les autorités. Les manifestations, initialement pacifiques, ont dégénéré avec des incendies et des tirs de feux d'artifice. Vingt-trois personnes, dont des mineurs, ont été déférées au parquet. Le parquet de Bruxelles traite les faits avec sévérité, rappelant que le droit de manifester ne tolère pas la violence.

Parallèlement, des plaintes pour violences policières ont été déposées et font l'objet d'enquêtes distinctes. Le ministre de l'Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a confirmé qu'aucune demande d'ajournement des examens externes (CEB, CE1, CESS) n'avait été introduite à ce jour.

Elle a souligné que le cadre actuel permet aux conseils de classe d'adapter leurs décisions au cas par cas, tout en insistant sur le préjudice que causerait l'annulation pure et simple de ces évaluations externes pour les élèves en difficulté. Les examens sont prévus à compter du 18 juin. La situation perturbe la fin de l'année scolaire, mais les écoles semblent disposées à maintenir le calendrier, sous réserve de contraintes logistiques liées à la présence des enseignants





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