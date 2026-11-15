Violences policières à Liège : un collectif citoye

Un collectif de citoyens et professionnels de Liège dresse le bilan de 116 témoignages de violences lors des manifestations du 12 novembre 2024.

Un collectif citoyen s'est constitué spontanément à Liège pour documenter les événements survenus lors des manifestations du jeudi 12 novembre au Centre Polyculturel Résistances dans le quartier Saint-Léonard. Ce groupe, composé de travailleurs du secteur associatif, de soignants, d'éducateurs de jeunesse et de parents, a pour objectif de compiler et catégoriser les témoignages de jeunes présents lors des troubles.

Méthodologie rigoureuse de collecte de preuves

La récolte des témoignages s'est articulée autour de trois axes principaux pour assurer une couverture complète des événements. Des professionnels de santé, actifs dans le secteur du soin, ont servi de témoins directs des blessures physiques reçues par les manifestants. Parallèlement, des permanences ont été organisées devant les commissariats de Natalis et d'Herstal pour recueillir les récits des personnes à leur sortie de détention.

Also read BLG remporte les Worlds League of Legends 2024 à New York

Les éducateurs et travailleurs de la jeunesse ont également joué un rôle crucial en enregistrant les témoignages des jeunes pour les aider dans d'éventuelles démarches judiciaires. Accompagné de juristes, de sociologues, de médecins et de psychologues, le collectif a trié les données selon la méthodologie de l'Observatoire des violences policières de Belgique pour écarter les doublons et garantir la fiabilité des informations.

Bilan chiffré et violations des droits

Le bilan final établit un total de 116 témoignages recueillis, dont 47 cas de violences physiques et 32 personnes blessées confirmées. Parmi ces dossiers, 53 concernent spécifiquement des mineurs, ce qui soulève des inquiétudes majeures quant au respect des droits de l'enfant. Aucun des faits rapportés ne repose sur des rumeurs de réseaux sociaux mais sur des témoignages directs, dont une quarantaine émanent des victimes elles-mêmes.

Advertisement

Le catalogue des violences physiques est détaillé et précise des actes tels que des serrages de colsons laissant des traces, des coups de pied, des coups de matraque et des clefs de bras. Marc Monaco, porte-parole du collectif et détaché pédagogique à la Jeunesse Organisée et Combative, dénonce également des violences psychologiques, des insultes racistes systématiques et des arrestations au faciès.

Témoignages de vidéos et réactions officielles

La RTBF a pu consulter et authentifier des rushes vidéo provenant de "Média Rouge", un média militant dont les membres sont souvent exclus du PS. Ces images montrent des plaquages au sol avec un genou sur la nuque, des interpellations musclées et des jeunes maintenus à genoux dans la pluie pendant près de 40 minutes avec des mains attachées dans le dos.

Face à ces accusations, la zone de police de Liège a publié un communiqué le week-end dernier affirmant que plus de 80 % des parents de mineurs privés de liberté ont été prévenus. Cependant, le collectif conteste cette version, citant des cas où les parents ont été informés très tard ou jamais, et où l'accès aux toilettes était systématiquement refusé aux détenus dans des cellules surpeuplées mélangeant mineurs et majeurs.