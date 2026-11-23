L'AJP dénonce l'agression d'un photographe par un policier lors de la manif à Bruxelles. Le recours au Comité P est annoncé pour ces violences inacceptables.

L'Association des Journalistes professionnels (AJP) a dénoncé avec fermeté les violences subies par un photographe de presse lors de la manifestation nationale qui s'est déroulée à Bruxelles ce lundi après-midi. Les faits se sont produits aux abords de la Porte de Hal, alors que la police procédait au nassage et à l'embarquement de plusieurs manifestants dans des bus de transport.

Détails de l'agression et identification du journaliste

Les circonstances de l'incident sont particulièrement troublantes pour la profession journalistique. Alors que trois photographes de presse étaient sur place pour couvrir l'événement et exercer leur métier d'information, un officier de police s'est approché de l'un d'eux sans raison apparente. Le journaliste a immédiatement présenté sa carte de presse pour s'identifier de manière officielle et légitime.

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Malgré cette clarification, le policier a tordue la carte d'identité du professionnel avant de commencer à l'injurier. Dans un geste de violence soudain et gratuit, l'agent l'a ensuite frappé au visage. L'AJP souligne que ces actes ne sont pas isolés mais font partie d'une série inquiétante d'incidents à chaque manifestation publique.

Dénonciation de l'AJP et saisine du Comité P

L'Association des Journalistes professionnels qualifie ces violences de " inacceptables " et réaffirme son opposition totale à ce type de comportement policier. Dans un communiqué officiel, l'AJP précise que dans un État de droit, la police n'a pas tous les droits et ne peut entraver sans motif légitime le travail des médias. Le recours auprès du Comité P sera déposé formellement pour examiner ces faits.

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Ce recours vise à obtenir une sanction disciplinaire ou pénale contre l'agent incriminé, car ces agressions se répètent de manière alarmante. L'AJP rappelle que les journalistes, clairement identifiés comme tels, ne font que leur travail d'information et méritent une protection absolue contre toute forme d'intimidation ou de violence physique.

Contexte de la manifestation et réactions

La manifestation nationale à Bruxelles a rassemblé entre 50 000 et 70 000 personnes ce lundi, selon les estimations. Huit arrestations ont été effectuées après des incidents enregistrés à la gare du Midi. L'ambiance était tendue, mais l'agression du photographe reste un acte isolé selon les premières informations.

Cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes sur la relation entre les forces de l'ordre et la presse. L'AJP insiste sur la nécessité d'un respect strict des règles en vigueur. Le Comité P examinera le dossier avec attention pour déterminer les sanctions appropriées.