Violente agression de jeunes à Jemappes : six mineurs arrêtés, le mobile reste inconnu

Une dizaine de mineurs ont attaqué un adolescent et ses proches à Jemappes, blessant gravement l'oncle et la tante. Six d'entre eux ont été appréhendés, le motif de l'agression n'est toujours pas élucidé.

Samedi après‑midi, dans le quartier de Jéricho à Jemappes , une violente intrusion a été perpétrée contre un adolescent et les membres de sa famille. Selon le parquet de Mons, une dizaine de jeunes, tous mineurs, ont fait irruption dans le domicile, la porte étant laissée ouverte.

Les agresseurs étaient équipés de matraques et de barres de fer, le visage dissimulé sous des cache‑cous et des t‑shirts sombres. L'oncle de la victime, tentant de protéger le garçon, est sorti armé d'un marteau, tandis que sa femme, choquée, s'est interposée pour les contenir. Le parquet indique que l'oncle a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de l'abdomen et du dos, blessure qui a menacé son état de santé, mais dont il s'est finalement remis.

Sa compagne a quant à elle été touchée à la fesse gauche et au biceps. Trois des adolescents impliqués ont également été transportés à l'hôpital avec des blessures diverses. Les forces de l'ordre ont rapidement procédé à l'arrestation de six des suspects. L'un d'eux devra comparaître devant le tribunal pour jugement des mineurs ce lundi.

Aucun mobile n'a été clairement identifié à ce stade, le parquet soulignant que le motif des faits demeure inconnu. Les autorités locales ont ouvert une enquête approfondie pour déterminer les raisons de cette attaque, qui a choqué la communauté du Hainaut. Les résidents du quartier, déjà confrontés à des problèmes de délinquance juvénile, appellent à davantage de prévention et d'interventions sociales pour éviter que de tels épisodes ne se reproduisent.

Cet incident survient alors que la municipalité de Jemappes intensifie ses efforts pour renforcer la sécurité publique. Des patrouilles supplémentaires ont été déployées dans les rues, et les services sociaux travaillent en partenariat avec les écoles afin d'identifier les jeunes à risque et de proposer des alternatives éducatives et sportives.

Le parquet de Mons a rappelé que toute forme de violence, même lorsqu'elle implique des mineurs, sera poursuivie avec la plus grande rigueur, afin de protéger les victimes et de dissuader toute récidive. Le procès à venir devra éclaircir les circonstances exactes de l'agression et permettra aux responsables d'être tenus pour compte devant la justice juvénile





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jemappes Agression Mineurs Violence Domestique Justice Juvénile

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Six inculpés pour proxénétisme de mineures dans la région de CharleroiSix personnes ont comparu devant la chambre du conseil de Charleroi dans un dossier de proxénétisme impliquant 22 adolescentes âgées de 15 à 17 ans. L'enquête, ouverte depuis six mois, a mis au jour un réseau actif entre Charleroi, Liège et Bruxelles, et pourrait encore s'étendre. Les victimes auraient été recrutées via les réseaux sociaux et contraintes à des prestations sexuelles dans divers appartements. Parmi les inculpés, un jeune homme de 21 ans soupçonné d'avoir exploité une adolescente avec menaces. Le réseau, décrit comme hiérarchisé, compterait 18 personnes identifiées, avec à sa tête un homme de 23 ans déjà détenu à Arlon dans un autre dossier.

Read more »

Réfection d'une digue à Sénestis après une brèche de 140 mètresÀ Sénestis, une brèche de 140 mètres s'est formée dans une digue historiquement construite sous Napoléon III. Les travaux de reconstruction visent une structure plus résistante avec des matériaux nouveaux, notamment de l'argile spéciale. L'incident, aggravé par la tempête Nils, a entraîné des inondations majeures, l'évacuation de 500 habitants et des dégâts agricoles. Vingt communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Les travaux, coûtant huit millions d'euros, se poursuivront jusqu'à l'automne.

Read more »

Violences et tensions communautaires en Irlande du Nord après une attaque au couteauDes émeutes ont éclaté dans des quartiers unionistes de Belfast suite à la diffusion d'une vidéo montrant une violente attaque au couteau. Les émeutiers, souvent de jeunes hommes masqués, ont visé des habitations de personnes issues de minorités ethniques. Les tensions reflètent les divisions historiques entre républicains catholiques et unionistes protestants, ainsi que les difficultés socio-économiques des quartiers défavorisés. Des chercheurs pointent du doigt le rôle des paramilitaires loyalistes et la montée du chômage chez les jeunes.

Read more »

Chute spectaculaire de Seixas lors d'une course : 'J'ai tout donné pour mes coéquipiers'Le coureur lyonnais Seixas a connu une chute spectaculaire lors d'une course, après avoir parcouru 32 km à une vitesse estimée à 70 km/h dans une descente. Heureusement, ses coéquipiers sont venus à sa rescousse et l'ont aidé à revenir sur le peloton après une course-poursuite de plus de soixante kilomètres.

Read more »