Violents orages et inondations en Belgique : le code orange en vigueur

Des orages violents ont frappé la Belgique, causant des inondations et des dégâts importants. Le code orange est émis pour ce soir. Les pompiers ont reçu des milliers d'appels.

De violents orages ont frappé la Belgique ce week-end, provoquant des dégâts considérables et des inondations dans plusieurs régions. Le code orange a été émis par l'Institut royal météo rologique (KMI) pour ce soir, après que des orages ont déjà causé des ravages ce matin dans le centre du pays.

Dans la commune de Londerzeel, les autorités évaluent les dégâts suite à l'accident grave d'hier soir. Selon la bourgmestre Nadia Sminate (N-VA), c'est surtout la section de Malderen qui a été durement touchée. L'école communale locale a également subi de plein fouet les intempéries.

"Toutes les fenêtres sont cassées, l'auvent est détruit et le local à vélos est inutilisable", a déclaré Sminate. "Les pompiers reviennent aujourd'hui pour déblayer les gravats afin que tous les élèves puissent retourner en classe en sécurité demain. " L'école rouvrira normalement demain, assure Sminate. "Ce sera un gros chantier et il se pourrait qu'il n'y ait pas de cour de récréation.

Et peut-être que tout le monde ne pourra pas être dans sa classe habituelle.

" Dans le sud du pays, la pluie est tombée en abondance. La région entre Namur et Charleroi a été particulièrement touchée. Les pompiers y ont reçu plus de 1 000 appels. Selon le commandant des pompiers Marc Gilbert, l'eau a atteint par endroits une hauteur de 1,2 mètre en un temps record.

"Durant mes 52 ans de carrière, j'ai rarement vu cela. " Le KMI a abaissé le code orange, en vigueur depuis hier 17 heures, en code jaune pour des orages localement violents. Le code jaune est en vigueur jusqu'à 9 heures pour la Région de Bruxelles-Capitale, toutes les provinces wallonnes et les provinces de Limbourg et de Flandre occidentale.

De nouveaux orages peuvent se former, potentiellement violents et dangereux, avec des risques d'inondations, de grêle et de fortes rafales de vent pouvant causer des dégâts. Ces orages sont plutôt localisés et concernent le centre et l'est du pays. La journée commence dans l'est avec de la pluie et des orages. Les averses se déplacent finalement vers l'Allemagne.

Au cours de la journée, une nouvelle perturbation traverse le pays depuis l'ouest, avec des pluies localisées. Les maximales varient entre 19 degrés à la mer et 24 degrés en Campine. Ce soir, des éclaircies apparaissent par l'ouest, mais l'est reste nuageux avec risque d'averse. La nuit, le temps reste sec partout.

Les minimales sont comprises entre 10 et 16 degrés. Demain, le temps reste généralement sec sur l'ensemble du territoire, bien qu'une averse localisée ne soit pas exclue. Nous atteignons à nouveau 24 degrés dans le centre du pays. Après-demain, une nouvelle zone de précipitations traverse le pays et des orages sont à nouveau possibles.

Dans l'est, il peut encore faire 24 degrés, ailleurs les maximales atteignent 21 degrés. Les violents orages d'hier et de la nuit ont également causé des dégâts dans la province de Namur. Peu après minuit dimanche, la zone de secours Val de Sambre, qui couvre la région entre Namur et Charleroi le long de la Sambre, avait encore plus de 300 appels à traiter.

"J'ai rarement vu cela", a déclaré le chef de corps Marc Gilbert. En raison des fortes pluies, plusieurs rues en Wallonie ont été inondées et des cours d'eau ont débordé. Dans la région de Zaventem, les pompiers ont dû secourir plusieurs personnes de leurs voitures. Deux personnes en difficulté ont même dû être sauvées du toit de leur maison à Braine-l'Alleud.

Dans la province de Liège, la boue et l'eau ont bloqué l'A604 au niveau de... Peu après minuit, les services de secours avaient déjà effectué une centaine d'interventions, mais il en restait encore plus de 300.

"Le KMI nous avait placés sous code orange, mais c'était plutôt du code rouge", a déclaré Gilbert. "À certains endroits, l'eau est montée à 1,20 mètre en très peu de temps. Durant mes 52 ans de carrière, j'ai rarement vu cela.

" À Velaine-sur-Sambre, une section de Sambreville dans la province de Namur, une opération de sauvetage est en cours, selon la RTBF. Plusieurs personnes ont été surprises par la montée rapide des eaux et seraient coincées sur un toit. Les secours sont sur place et tentent de les évacuer. Plus de détails manquent pour l'instant.

Dans la province de Namur, à Onoz, des coulées de boue ont également été signalées. Les secours demandent à chacun de rester à l'intérieur autant que possible. Les orages en Brabant flamand et dans le sud d'Anvers se déplacent maintenant vers le Limbourg, selon le météorologue du KMI David Dehenauw sur X. "Grêle, rafales et fortes précipitations continuent de se manifester. Nouvelle cellule près de Tournai se dirige vers le nord-est.

" Localement, les averses de grêle ont causé d'importants dégâts, comme à Buggenhout. Des dégâts aux véhicules, aux meubles de jardin et aux fenêtres de toit sont signalés. Nous recevons de plus en plus de signalements de personnes ayant des dégâts à leurs meubles de jardin, vérandas et surtout des bosses dans leurs voitures à cause des gros grêlons. Les averses de grêle se déplacent vers la province d'Anvers et plus tard vers le Limbourg





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